Martínez: "Los uruguayos no somos de vivir en un barrio cercado, no somos de la lejanía"

El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, aseguró este viernes en un acto junto al expresidente José Mujica que los uruguayos no son de "vivir en un barrio cercado" ni de "lejanía".

"A veces viene gente del exterior y no puede creer que andemos sin seguridad por la calle. Que le digan 'Pepe' al Pepe, 'pelado' al pelado. Somos así los uruguayos. Los uruguayos no somos de vivir en un barrio cercado, no somos de la lejanía. Nos gusta la cercanía, nos gusta mirar el alma a la gente y sentir que somos iguales", aseguró Martínez en una charla con vecinos en el Club Atlético Repecho.

Las declaraciones del exintendente de Montevideo fueron en la misma línea que las de la exprecandidata del FA, Carolina Cosse, quien aseguró en marzo que, "salvo algunos pocos que viven en barrios privados, flanqueados, encerrados en un ámbito diferente", los demás viven "en sociedad".

Leonardo Carreño

Cuando la exministra de Industria se refirió de esa manera en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó si se refería al caso del hoy candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que vive en el barrio privado La Tahona, en Canelones. “No fue un golpe a nadie. Fue una realidad. Si tu vivís encerrado en otra realidad a veces pensás que tu realidad es el mundo. Eso es algo que nos pasa a todos”, dijo entonces.

Unos meses antes, en febrero, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que Lacalle Pou "no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos".

Este viernes, en tanto, Martínez aseguró que es necesario "construir la igualdad de oportunidades". "Necesitamos gobiernos con alma. Y no es una frase vacía. Hay veces que escucho a gente que parece que hablara y quisiera administrar al Estado y al gobierno como si fuera una empresa privada", agregó el ingeniero socialista en el club del barrio Aires Puros, sentado al lado de Mujica.

"Ah, ¡gobernar es una pavada!", ironizó Martínez y pidió que, de lo contrario, le preguntaran a Mujica. "A veces hay una cabeza como si esto fuera una empresa privada. El Estado tiene que ser el que brinde igualdad de oportunidades, ser el paraguas de los más débiles y tener un proyecto de nación que permita el desarrollo con equidad e igualdad", precisó. De lo contrario, según el candidato, el Estado se convierte en una "agencia de colocaciones de los más poderosos".