Mujica: "Salinas me llamó por teléfono y traté de darle el mayor ánimo"

El expresidente José Mujica dijo que le dio "ánimo" al ministro de Salud, Daniel Salinas, quien llamó al hoy senador del Frente Amplio cuando recién comenzaba la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo por la llegada del coronavirus.

"Salinas me llamó por teléfono cuando recién iniciaba el proceso y traté de darle el mayor ánimo posible porque me parece que es lo correcto", contó Mujica este miércoles en entrevista con Subrayado.

"Hemos tratado de respetar las decisiones que toman las autoridades de la salud y de impulsar el respeto, porque hay un valor colectivo que hay que cuidar y ya que la única herramienta que tenemos es el aislamiento", dijo luego el expresidente, y agregó: "Tenemos que trabajar en la conciencia de la gente para que se respete, porque hay muchos uruguayos con dificultades económicas".

En ese sentido, el líder del Movimiento de Participación Popular afirmó que la "única discrepancia seria" que tiene con el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es con respecto a las medidas económicas tomadas para atender a la población más vulnerable y que más ha sentido el golpe de la crisis. Ese también ha sido el reclamo del Frente Amplio como partido político, sobre todo al exigir que el gobierno financie una renta mínima básica para las personas que redujeron sus ingresos a cero.

"Pensando en mañana o en pasado mañana, probablemente el gobierno no le quiso pedir a los sectores que tienen ingresos buenos que pusieran algo, compulsivamente, porque pertenecen al mundo privado, (y) porque no quieren saturar la capacidad de ahorro para la inversión después, (o) tampoco acudir a gastar parte de la capacidad de endeudamiento que tiene el país con los préstamos contingentes que estaban amartillados", aseguró.

Para el expresidente, Lacalle Pou corre el riesgo de que el país sufra un golpe como el del 2002, y los efectos sociales posteriores. "Ojalá que no nos pase (...), que a consecuencia de no sujetar ahora tengamos que gastar mucho más a lo largo de los años, porque hay sectores que tienen dificultades", sostuvo. "Acá puede haber gente joven en las orillas de las ciudades que arrancan para sobrevivir el camino del delito y si le va bien sigue, y eso pasó y terminó poblando el (ex) Comcar, y a la larga nos termina costando mucho más que lo que nos ahorramos prematuramente tal vez por no acudir ayuda", añadió Mujica

Diálogo con el presidente y 18 de Julio

El expresidente señaló que también se comunicó con Lacalle Pou, y evaluó que el país ha "andado bien", aunque dijo que también tuvo "un poquito de suerte", y que jugó a favor el hecho de tener pocos habitantes y que la gente respetara el confinamiento.

"Se tomaron medidas a tiempo, y eso anduvo bien", reconoció, y luego dijo que "este país, con todos los defectos que se quiera, tiene instituciones afirmadas, buenas comunicaciones, un aparato de salud desarrollado importante, y una tradición histórica: sigue siendo el país que más gasta en esfuerzo social en relación a su PIB en América Latina".

Se refirió luego a la decisión de la Intendencia de Montevideo de peatonalizar 18 de Julio este domingo y a "la decisión del pueblo uruguayo que salió a la calle para ganarse la vida":

"Hoy ha cambiado el ánimo totalmente, no tienen que sorprenderse de que se junte mucha gente en 18 porque le puedo garantizar que en la rambla del Cerro se junta tanto o más (gente) y eso pasa todas las tardecitas, al igual que en el centro de la Teja, Nuevo París, en Colón, etc.".

Y concluyó: "La gente tomó masivamente una decisión".