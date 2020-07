Mujica: “Talvi es un gran tipo, con exceso de universidad pero una falta de boliche de la gran puta”

El nuevo canciller Francisco Bustillo continúa con las reuniones con expresidentes de la República que inició este lunes con Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. Sobre el mediodía de este martes fue el turno de José Mujica, quien lo recibió en su chacra de Rincón del Cerro.

A la salida del encuentro, que duró aproximadamente dos horas, Mujica afirmó que Bustillo podía ser importante para mantener una buena relación con Argentina, debido a su amistad con el presidente del país vecino, Alberto Fernández. “Somos bastante plaga los uruguayos. He visto uruguayos hinchando por Alemania cuando Argentina jugaba con Alemania. Los argentinos nos quieren mucho más, es importantísima la relación con ellos porque es un país determinante en nuestra historia”, afirmó.

Mujica señaló que uno de los temas de la conversación fue la afluencia de turistas argentinos a las costas uruguayas y su relevancia en la economía del país. “Solo a los porteños les gusta venir a bañarse acá, en febrero te cagás de frío en las playas. Pero a ellos les gusta venir”, comentó.

El tupamaro contó que hablaron sobre “todos” los temas, incluido Venezuela, un país que está “más allá” de lo que haga Uruguay. “La política exterior es capital global de los uruguayos y como tal hay que defenderla. No somos una gran potencia, ni existimos en el mundo, nuestro papel es tirarnos al suelo y llorisquear siempre”, agregó.

Cuando fue consultado acerca de la gestión de Ernesto Talvi en la Cancillería, Mujica dijo que al dirigente colorado lo considera un “gran tipo” con un “exceso de universidad y academia pero una falta de boliche de la gran puta”.

El expresidente también consideró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fue canciller durante su presidencia “se fue para el otro lado” y dijo que Washington Abdala, el candidato a representar a Uruguay en la OEA, cuya venia no será votada por el Frente Amplio, “pone cada cosa en Twitter… es medio impresentable”.

Bustillo dijo que tenía una amistad de “muchos años” con Mujica y que era gratificante reencontrarse en esta nueva posición con la que lo “honró el presidente” Luis Lacalle Pou.

“No me llevo un consejo o guía o particular, sino que me llevo la visión de él. Como dije a la salida del encuentro con el expresidente Sanguinetti, entiendo que la política exterior la tenemos que construir entre todos, tiene que ser un punto de encuentro”, expresó.

Mujica destacó en conferencia de prensa que "dentro de lo institucional juegan los sentires" y que “hay quienes cumplen la tarea formal y están los que ponen una cuota humana de relación, que no está en los expedientes".