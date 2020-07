Bustillo: de la preocupación por el talle del traje de baño a conducir la política exterior uruguaya

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, dijo este lunes antes de reunirse con el exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera que le tomó por sorpresa la propuesta de asumir como canciller, oportunidad que le ofreció días atrás el presidente Luis Lacalle Pou.

"Me metió en un lío. Yo estaba hace 10 días preocupado por que me pudiera entrar el traje de baño para irme de vacaciones cinco días", bromeó el flamante secretario de Estado, que sustituyó al colorado Ernesto Talvi el lunes pasado.

"Y pasé de la preocupación de que me pudiera entrar el traje de baño a preocuparme por la política exterior del Uruguay. (Lacalle Pou) me metió en un lío, pero son esos líos lindos, (porque) para mí, como lo dije en varias oportunidad, es un honor enorme", agregó.

Bustillo se reunió luego con Lacalle Herrera en su casa de Carrasco –en donde el exmandatario festejaba además su cumpleaños–, en el marco de una gira de visitas a los expresidentes que inició este lunes con un encuentro con Julio María Sanguinetti, y continuará esta semana con la visita a los expresidentes frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica.

Consultado sobre la reunión de Sanguinetti, Bustillo sostuvo que "más que consejos" del colorado lo que hubo fue un "intercambio de opiniones, todas valiosas". "Fue una charla muy enriquecedora", añadió.

Un par de horas antes, al salir de la reunión con el expresidente colorado, el canciller había dicho que también había dialogado con Vázquez –con quien mantiene una amistad de varios años–, y que quedaron en coordinar la reunión.

Acerca del motivo de esta ronda de visitas, el canciller indicó también que respondía a un gesto de agradecimiento por su larga trayectoria en el Palacio Santos. "(Es para) saludarlos y particularmente agradecerles; no se olviden que soy diplomático de carrera, ingresé hace 34 años y en distintas ocasiones todos ellos fueron mi presidente. Todos me han apoyado muchísimo, han sido parte importante en esta carrera y me parecía que correspondía arrancar la gestión saludándolos y venir en busca de la guía y consejo que siempre son bienvenidos en estos casos", contó.

Presentación oficial

El lunes 20 de julio es el día fijado por Bustillo para "hacer una presentación en sociedad" de los lineamientos que tendrá la Cancillería bajo su gestión.



"Voy a hablar de la política exterior que ha dispuesto el presidente, pero voy a hablar un poco de lo que van a hacer las líneas rectoras", anunció.



"Ahora me voy a dar el lugar para seguir informándome, conversando con el equipo de gente que me va a acompañar", dijo el secretario de Estado, que también fue consultado acerca de si dará continuidad o no a la transformación de la "diplomacia de cóctel" en otra de orientación más comercial, como había prometido su antecesor, Ernesto Talvi.



"Es de las cosas que voy a dar cuenta el día lunes", respondió.