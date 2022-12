Mundial Qatar 2022: una periodista argentina entrevistó a un campeón del mundo de 1986, y no lo reconoció

La periodista argentina Dominique Meztger del canal de cable TN, está cubriendo desde el inicio del Mundial Qatar 2022 en Doha, realizando notas de color. El pasado sábado, previo al encuentro contra Australia, se encontró en la calle con uno de tantos argentinos a los que le hizo una nota.

"Vamos a ver cómo le va hoy (el sábado ante Australia). Esperemos que le vaya bien", contetstó el entrevistado.

La periodista le preguntó de dónde era y la respuesta fue: "De Morón".

"¡Pero no estás emocionado por por Argentina!", le reclamó ella. Y él contestó: "No, estoy contento, sí. Obviamente yo vengo a trabajar, no como hincha, pero bien".

"Igual, yo también vengo a trabajar pero tengo la recamiseta puesta, estoy rehincha, todo", le indicó Dominique.

Y su entrevistado volvió a contestarle: "Yo también soy muy argentino, pero vamos a ver cómo le va hoy. Esperemos que todo salga bien".

Y ahí fue él quien le consultó si recuperó su dinero, ya que ni bien llegó fue la única periodista a la que la robaron en Qatar. Ella contestó que no recuperó nada.

Entonces el entrevistado se tuvo que ir ya que trabaja para el canal Telemundo de Estados Unidos, comentando partidos.

Enseguida, sus compañeros que estaban en estudios en Buenos Aires, quienes hasta allí no le habían dicho nada, le dijeron: "Escuchame, tenemos un problemita. Creo que el que estaba con vos era Claudio Borghi, el Bichi Borghi".

"No, no, chicos. No me hagan esto, porque yo no puedo", se quejó la periodista.

Dominique Metzger había estado poco más de un minuto con Bichi Borghi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86 y no se había dado cuenta.

Aquí se puede ver el video: