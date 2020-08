Munúa le dio la derecha a Fedorczuk en la roja de Bergessio

El técnico de Nacional, Gustavo Munúa, le dio la derecha al árbitro Daniel Fedorczuk por la expulsión de Gonzalo Bergessio el domingo ante Plaza Colonia a los 25 minutos de juego.

“Sabemos que Gonzalo es un jugador que está constantemente con los centrales cuerpo a cuerpo, a veces le cometen falta a él, a veces él comete alguna falta. No tengo dudas de que no es con intención de golpear sino de retroceder con el balón. No tengo ninguna duda de que no es con intención de golpear. Tuvo la fatalidad de que tuvo contacto con la cara del chico rival, hay que darle la derecha al árbitro. Puede sacar una amarilla, puede interpretarlo como roja, hay que darle la derecha al árbitro y fue la situación que nos tocó en ese momento”, expresó Munúa en conferencia de prensa.

Con relación a la roja del defensa Mathías Suárez, el DT de los tricolores expresó: “La de Suárez es una jugada que está Laborda por detrás, (el delantero rival) no se va hacia el arco sino hacia al costado. También hay que darle la derecha al árbitro. Son jugadas finas y la interpretación del árbitro hay que aceptarla”.

Munúa fue consultado si habló del tema de la conducta con Bergessio teniendo que no es la primera vez que tiene un problema similar al que generó su expulsión en Colonia.

“Por supuesto que hablamos de todo. Es un futbolista que por su carácter siempre juega al límite, a él muchas veces le hacen falta y no se las cobran. Lo que sí sé es que no tiene intención. A veces en la jugada hay un manotón normal de todos los partidos que se te puede ir un poco, pero lejos de la mala intención. Son jugadas puntuales, finas, que hay que tener cuidado”, respondió el DT de Nacional.

Sobre el cierre de la conferencia se le preguntaron los motivos por los cuales, tras la expulsión de Bergessio, no puso a Thiago Vecino.

“Hay mucha competencia, hay muchos futbolistas, las variantes son muchas y si pongo a Vecino en el clásico es porque no puse a Amaral y si puse ahora a Sebastián Fernández, no puse a Vecino, como que siempre le queremos encontrar la quinta pata al gato. Hay muchos partidos, creía que en ese momento estaba el partido más para Sebastián que es un jugador con mucha experiencia y estábamos con un hombre menos, había que saber manjar los tiempos”.