Murió Ángel Castelnoble, el técnico que sufrió el primer gol de oro con la selección uruguaya

Este martes murió el entrenador Ángel "Bebe" Castelnoble a los 75 años tras padecer cáncer de hueso. La información fue confirmada a Referí por Ariel Longo, presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef).

Como futbolista defendió a Wanderers, Sud América, Villa Española, River y Guaraní de Paraguay, entre otros clubes. Una lesión lo alejó de las canchas y se convirtió en técnico, logrando una destacada labor.

AUDEF quiere hacer llegar sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento del Entr.Angel "Bebe" Castelnoble,directivo y ex Presidente de nuestra Asociación, a familiares y amigos el apretado abrazo,QEPD "Bebe". pic.twitter.com/gM7ILKGGGM — AudefOFICIAL (@AudefO) June 22, 2021

Su primer equipo fue Wanderers en 1980, donde dirigió a Enzo Francescoli, Ariel Krasouski y Jorge Barrios, consagrándose vicecampeón uruguayo.

En 1992 estuvo al frente de la selección uruguaya juvenil y logró el vicecampeonato Sudamericano de Colombia, clasificando al mundial de la categoría que se desarrolló en Australia en 1993.

Aquella selección de Castelnoble tenía un cuadrazo. Jugaban Fabián O’Neill, Rodrigo Lemos, Petete Correa, Gabriel Álvez, Javier Delgado, Diego López y Tabaré Silva, Sena, entre otros.

Terminó primera en el grupo y en cuartos de final se cruzó con el local. Empezó ganando 1-0 con gol de Sergio Sena pero empató Paul Agostino. Fueron al alargue y en el minuto 99 marcó Anthony Carbone para Australia.

Selección juvenil sub 20 de 1992

Ahí se terminó el partido. Los celestes fueron víctimas del primer gol de oro, un invento que la FIFA puso en práctica en ese torneo y que abolió en 2004.

Tras perder, Sena y Correa intentaron agredir al juez francés Remi Harrel, muy permisivo con el juego agresivo de los locales, sobre todo contra O’Neill. Esto provocó el castigo de la FIFA y que Uruguay no participara en sub 20 hasta el Sudamericano de Chile 1997, preámbulo del vicecampeonato mundial logrado en Malasia.

En 2004, junto a Juan Verzeri, dirigió la selección sub 16 de Uruguay.

En Ecuador trabajó en Emelec y en 1988 ganó la Copa Guayaquil . En 1997, al frente de Millonarios de Colombia, enfrentó a Nacional y a Peñarol en la Copa Libertadores.

Carrera como DT

1980 Wanderers

1981 Miramar Misiones

1982 Nacional

1983 Wanderers

1984 Olimpia

1985 Guaraní

1986 Huracán Buceo

1988 Club Sport Emelec

1992-1993 Uruguay sub 20

1993 Uruguay sub 17

1994-1995 Wanderers

1996 Club Sport Emelec

1997 Millonarios

1998 Danubio

2000 Deportes Rangers

2000 Huracán Buceo

2002 Cerro

2004 Uruguay sub 16

2008-2009 Rampla Juniors