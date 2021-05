Murió Néstor Montelongo, exjugador de Peñarol, Nacional y la selección

Néstor Montelongo murió este lunes a los 66 años. Futbolista surgido en Colón, defendió las camisetas de Wanderers, Peñarol, Nacional, Racing de Avellaneda y Bella Vista. Además jugó 36 partidos con la selección uruguaya.

Reproducimos a continuación una nota publicada el 30 de enero de 2009:

Abrir el negocio, llamar a la modista, comprar telas, coordinar horarios e ir a los ensayos, hasta que el reloj –silencioso y traicionero– marca la hora 4 en la madrugada. Ahí está Néstor

Montelongo, el Pájaro, infatigable como en aquellas corridas por el callejón del lateral derecho. Antes corría atrás del centro perfecto. Ahora lo hace detrás de un sueño que ya es realidad: su propio con junto carnavalero.

“Con Raúl Sánchez nos dimos el gusto de tener el conjunto propio, nos dimos manija hasta tirarnos al agua”, dijo Montelongo a El Observador.

“El Rulo tenía el nombre –Caballeros– en la cabeza desde hacía tiempo. No todos estaban convencidos, pero prendió. En la prueba de admisión tuvimos una gran repercusión y los ensayos se llenan de gente, pero hay que esperar. Es una categoría difícil”, dijo.

Su vínculo con el Carnaval comenzó desde las gradas. “Me gustó desde siempre y soy hincha de Momosapiens desde que salió por primera vez (1992). En 1999 conocí a su director, Horacio Rubino, y para 2006 me pidió una mano para sacar al conjunto que cumplía su 15° aniversario”, contó.

Ese año los Momo –con las parodias de Darwin y Jesucristo– ganó tras cinco años de sequía. “Estuve metido en el espectáculo todo ese año, fue una locura pero por suerte salió como salió”.

El negocio

Montelongo colaboró, en un principio, desde el rubro en el que se maneja desde hace 23 años: la mercería.

“El fútbol no me dejó mucho, pero a pesar de que no se manejaban grandes cifras en mi época de jugador si uno era ordenado le daba para comprarse la casa o buscarse algo para el futuro”, relató.

En 1986 volvió de Argentina tras defender seis meses a Racing de Avellaneda e instaló el negocio en Convención y San José.

“No me pagaban ni el alquiler, todo lo que se escucha hoy de Racing era igual en aquellos tiempos, parece que nació así”.

Trabajó un año y medio hasta que Carlos De León y Raúl Bentancur lo fueron a buscar para jugar en Bella Vista en 1988. Lo convencieron. Pero físicamente sufrió mucho. “Cuando llegó Voltaire García me sacó en un partido y dije: ‘No va más’. Él y los dirigentes querían que siguiera pero largué. Me equivoqué”, afirmó.

De Colón a la selección

Montelongo comenzó su carrera en Colón, en 1973, como centrodelantero. “Fui goleador de la B en 1975 y me fue a buscar Wanderers”.

“El problema es que tenían a Fanni en ese puesto y Gualberto Díaz me colgó porque decía que era chico. Cuando lo echaron llegó el Pepe Etchegoyen, el mejor técnico que tuve en mi carrera, un monstruo. Yo seguía en el banco pero él comentaba que de algo tenía que jugar. Entonces en una Liguilla viene y me dice que voy a jugar de lateral derecho contra Danubio. Le dije que ni loco porque de puntero izquierdo estaba Ernesto Popelka que jugaba que daba miedo; ‘¿cómo lo voy a marcar?’, le dije. Y el tipo me contestó: ‘Ese no es el tema, el tema es que él te va a marcar a vos’. Y le embocó”.

Así nacieron las alas del Pájaro que en 1979 debutó en un par de amistosos con la selección que conducía el Profe Raúl Bentancur.

Pero el primer gran vuelo se tardó más de la cuenta. “En Wanderers no se vendían los jugadores y en vez de irme en 1977 recién pasé a fines de 1981 a Peñarol”, rememoró.

Cuando llegó al equipo que dirigía Hugo Bagnulo declaró que venía a ser campeón de América. Y pese a que apenas sumó unos minutos en la Libertadores de 1982, cumplió.

Mientras era suplente en Peñarol, Omar Borrás lo incluyó desde el vamos en el proceso de selección que tenía como destino el Mundial de México 1986.

Últimas Noticias

Rodolfo, Gutiérrez, Bossio, Montelongo, Pereyra, Santín; Venancio, Saralegui, Nadal, Francescoli y Batista: 2-1 a Chile en las Eliminatorias para México 86

Desde el 1-0 con una selección B de Yugoslavia el 17 de febrero de 1982 por la Copa Nehru, Montelongo estuvo en todo el ciclo Borrás que incluyó la Copa América 1983 y las Eliminatorias. Pero cuando el entrenador dio la nómina para el Mundial se quedó afuera.

“A Borrás se le quemaron los cables a última hora, el grupo se le fue de las manos porque empezó con la disyuntiva de traer jugadores que nunca habían sido parte del proceso y ahí se perdió la óptica. Yo ya estaba en Nacional y me borró por una jugada política que no sé que rédito le dio si cuando llegaron los octavos de final tenía dos laterales suspendidos, un solo suplente y tuvo que meter a Bossio de marcador de punta. La verdad es que fue un atropello”, dijo como si viese sus alas recortadas.

Esa situación contaminó sus ganas de seguir jugando. “En Nacional no tuvimos un buen año porque se lesionaron varios jugadores y me fui a Argentina para demostrarme que podía jugar a buen nivel. Y fue así, pero después me quedé parado”, relató.

Hizo un aterrizaje en la mercería y durante mucho tiempo anidó un sueño carnavalero que vio la luz este año. Sus Caballeros intentarán defenderlo. El Pájaro vuelve a volar.

Las cifras

36 partidos jugó con la selección según el registro oficial de la AUF. Debutó en mayo de 1979 en un amistoso ante Brasil (1-5) en Maracaná (dos de Sócrates y uno de Edinho, Nilton Batata y Eder contra uno de Waldemar Victorino). Ganó 18 encuentros, empató 8 y perdió 9. Estuvo en cancha 2.968 minutos y sufrió una expulsión. Jugó 15 partidos en el Centenario y no perdió ninguno, incluidos amistosos con Argentina, Alemania Democrática e Inglaterra.

8 títulos ganó con Uruguay: la copa América 1983 (jugó los dos partidos contra Venezuela y Chile) y las copas Nehru, Artigas y Kirin. Con Peñarol conquistó el Uruguayo, la Libertadores y la Intercontinental de 1982 y la Liguilla 1984.

Un golazo clásico

En 1984 después de estar parado cinco meses, Víctor Hugo Diogo fue vendido y Montelongo saltó a la titularidad a cinco días de jugar el clásico de la primera rueda del Uruguayo. El DT era Hugo Fernández. “A los 10 minutos perdíamos 2-0 y (Jorge) Villazán me tiró un caño, ‘Si no metemos va a estar bravo’, le dije a Saralegui y Mario clavó un golazo de larga distancia. Después arranqué por el lateral, pasé como a cinco rivales, tiré una pared con Mario que me la devolvió de taquito y le prendí tres dedos. Entró al ángulo de Velichco y empatamos 2-2. Fue el mejor gol de mi carrera por ser en un clásico”, recordó.

Estos son los detalles de aquel clásico jugado el 20 de mayo de 1984 (fuente: Atilio Software)

Peñarol: Gustavo Fernández; Néstor Montelongo, José Herrera, Nelson Daniel Gutiérrez, José Batista; Mario Saralegui, José Luis Zalazar; Gary Castillo (85' Jorge Carballo), Rubao y Daniel Rodríguez (74' Daniel Enríquez). DT: Hugo Fernández

Nacional: Gualberto Velichco, José Hermes Moreira, Wilson Graniolatti, Óscar Aguirregaray, Washington González; Arsenio Luzardo (83' Ruben Furtenbach), Ricardo Perdomo, Carlos Berrueta, Juan Ramón Carrasco; Carlos Aguilera y Jorge Villazán (83' Dardo Pérez). DT: Juan Martín Mugica

Estadio: Centenario

Juez: Ramón Barreto. Líneas: P. Risso y C. Álvarez

Goles: J. H. Moreira (N), 24 C. Berrueta (N), 29' M. Saralegui (P), 38' N. Montelongo (P)

(Nota original de Pablo Benítez)