Murió el actor Burt Reynolds, uno de los últimos íconos de Hollywood

El actor estadounidense Burt Reynolds murió este jueves en un hospital de Florida a los 82 años, informó su representante Erik Kritzer a medios especializados.

Reynolds, leyenda de Hollywood en las décadas de 1970 y 1980, fue conocido por sus papeles en películas taquilleras como Dos pícaros con suerte, La violencia está entre nosotros y El que no corre, vuela, entre muchas otras.

Boogie Nights, un largometraje de Paul Thomas Anderson sobre la industria pornográfica en la década los setenta, le valió una nominación a los Óscar y un Globo de Oro. Ganó otro Globo y un Emmy por su serie Evening Shade.

Tiene 188 créditos como actor, incluido Striptease y las dos versiones de Golpe bajo: el juego final de 1974 y 2005 con Adam Sandler. En los últimos meses Reynolds estuvo involucrado en el rodaje de Once upon a time in Hollywood, la esperada película de Quentin Tarantino en la que también participan Leonardo Di Caprio y Brad Pitt.

Según el sitio de celebridades TMZ, Reynolds fue llevado al hospital después de sufrir un ataque al corazón. El actor había sido sometido a una operación cardíaca en 2010.

Estuvo casado en dos oportunidades: la primera con Judy Carne, entre 1963 y 1965, y la segunda con Loni Anderson, entre 1988 y 1993, con quien tuvo una de las separaciones más peleadas de Hollywood.

Fuente: AFP