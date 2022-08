Murió Fermín Hontou, "Ombú", referente de la caricatura y la ilustración en Uruguay

Fermín Hontou, mejor conocido por el nombre con el que firmaba sus obras, "Ombú", murió este jueves 25 de agosto a los 65 años. La información fue adelantada por el periodista Darío Klein en su cuenta de Twitter en la tarde, y confirmada luego por El Observador con los familiares del ilustrador.

Falleció el grande de Ombú. Fermín Hontou nos abandonó en este plano. Pero queda su gigantesca obra, su bonhomía y la amistad que regó por donde anduvo. pic.twitter.com/qhnIDwgyli — Darío Klein (@KleinDario) August 25, 2022

Hontou fue uno de los principales referentes de la caricatura y la ilustración en Uruguay. A lo largo de varias décadas de trabajo, sus ilustraciones aparecieron en las páginas de Opción, Jaque, El Dedo, Guambia, los Cuadernos de Marcha, El País Cultural, Brecha y más.

Fuera de fronteras, sus trazos alcanzaron publicaciones como El Ojo Clínico de España, Fierro de Argentina y Le Monde de Francia. También expuso su trabajo varias veces en salas locales e internacionales. En Uruguay, además, Hontou fundó junto a el también ilustrador Luis "Tunda" Prada una de las colaboraciones más destacadas del rubro, así como también un taller por el que pasaron algunos de los principales nombres que hoy trabajan en el área.

Según supo El Observador, el ilustrador estuvo varias horas internado con muerte cerebral y conectado a un respirador, hasta su deceso.

En una entrevista con Matías Castro para la Revista Dossier, el ilustrador y caricaturista había definido su estilo y su búsqueda dentro del arte con estas palabras: “El estilo no se busca, es la suma de los errores que uno tiene y de lo que aprendió. No busco ser reconocido, porque si mirás vas a ver cosas distintas en cada dibujo aunque haya una línea. Creo que sos lo que podés ser, y si no tenés el timbre de voz de John Lennon, no podés ser Lennon".