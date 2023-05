Murió Khader Adnan, símbolo de la resistencia palestina, tras 87 días de huelga de hambre

Luego de 87 días de huelga de hambre en una prisión israelí, Khader Adnan, quien fuera en vida un alto dirigente de la Yihad Islámica y símbolo de la resistencia palestina, falleció este martes convirtiéndose así en la primera víctima mortal por una protesta de este tipo en tres décadas.

Adnan había sido encarcelado numerosas veces en Israel y había realizado ya cuatro huelgas de hambre. "Eligió la huelga de hambre como último recurso, un medio no violento de protestar contra la opresión de la que son objeto él y su pueblo", señaló la organización Médicos por los Derechos Humanos en Israel, luego de que la administración penitenciara anunciara que Adnan había sido “encontrado inconsciente en su celda”.

El deceso de Adnan, confirmado por la Yihad Islámica y el Club de Prisioneros Palestinos, provocó que cientos de personas se volcaran a las calles en la Franja de Gaza y Cisjordania a modo de protesta, al tiempo que el abogado de su familia, Jamil Al-Khatib, denunció que las autoridades israelíes le negaron atención médica.

“Exigimos que se lo trasladara a un hospital civil donde se le pudiera hacer un seguimiento adecuado. Lamentablemente, tal exigencia fue respondida con intransigencia y rechazo", declaró Al-Khatib.

Adnan, de 45 años, era natural de la ciudad de Yenín, ubicada en la Cisjordania bajo ocupación israelí, y uno de los principales cuadros políticos de la Yihad Islámica, facción que, si bien tiene una presencia limitada en Cisjordania, es el segundo grupo armado más poderoso en la Franja Gaza gobernada por Hamás.

La organización Médicos por los Derechos Humanos Israel lo había visitado recientemente y reclamado que fuese hospitalizado de forma "inmediata", asegurando que su vida corría peligro. Por su parte, en una rueda de prensa en la localidad de Arraba, en el norte de la Cisjordania ocupada, su esposa, Randa Musa, declaró que su deceso es un "orgullo" para su familia y la resistencia palestina.

El viernes, la mujer había dicho que sus condiciones de detención eran "muy difíciles" y denunció que Israel había rechazado trasladarlo a un hospital civil o permitir la visita de su abogado. "No queremos que se vierta ni una sola gota de sangre, no queremos que nadie responda al martirio de Adnan, no queremos ningún disparo de cohetes y que después ataquen Gaza", dijo Musa.

Sin embargo, tras la confirmación del deceso, tres cohetes y un obús fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, disparos que cayeron en zonas descampados, cerca de la valla fronteriza, según informó el ejército de Israel. Horas después, tanques israelíes efectuaron tiros hacia la Franja de Gaza, según constató la agencia de noticias AFP.

Tras el anuncio del deceso, la Yihad Islámica, considerada una entidad terrorista por Israel, los Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que Israel "pagará el precio de este crimen", mientras que los comerciantes palestinos cerraron sus tiendas en Cisjordania en respuesta a un llamado a la huelga general realizado por la organización.

En agosto de 2022, Israel lanzó una ofensiva militar de tres días contra la Yihad Islámica en la Franja de Gaza con un saldo de 49 palestinos muertos, 12 de los cuales eran miembros de la Yihad Islámica y al menos 19 eran niños, según constató una misión especial de Naciones Unidas (ONU).

Adnan había comenzado su protesta en el inicio de su detención, el 5 de febrero, y según las autoridades de la administración penitenciaria "rechazaba someterse a exámenes médicos y recibir cuidados". Acusado de incitar a la violencia, un tribunal militar de apelaciones rechazó recientemente su petición de ser liberado.

El presidente del Club de Prisioneros Palestinos, Qaddura Faris, afirmó que Adnan es el primer palestino en morir como consecuencia directa de una huelga de hambre, aunque otros habían muerto por "los intentos de alimentarlos por la fuerza". Por su parte, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, describió el deceso como "un asesinato deliberado" de Israel por "rechazar su petición de liberación, ignorarlo médicamente y mantenerlo en la celda a pesar de la gravedad de su salud".

Adnan pasó un total de ocho años en cárceles israelíes, la mayoría bajo detención administrativa, el controvertido procedimiento militar israelí que permite a las autoridades retener a los detenidos indefinidamente por motivos de seguridad. El proceso también permite la detención sobre la base de pruebas secretas, y no contempla ningún requisito para acusar a los detenidos o para permitirles ser juzgados.

Las huelgas de hambre de Adnan desde la cárcel se convirtieron en un grito de guerra para los palestinos, que organizaron múltiples mítines de apoyo en Cisjordania y Gaza, en momentos en que Tel Aviv mantiene 4.900 palestinos detenidos en prisiones israelíes, de los cuales 1.000 se encuentran en detención administrativa sin cargos, la cifra más alta desde 2003, según la Sociedad de Prisioneros Palestinos.