Nacho Álvarez habló con Iliana Da Silva: "Capítulo cerrado y pasado"

El ida y vuelta entre los periodistas Juan Miguel Carzolio e Iliana Da Silva con Ignacio Álvarez se desarrolló al aire en los últimos días, con cuestionamientos y críticas tanto personales como profesionales entre los conductores. Este jueves, según Álvarez, se convirtió en un "capítulo cerrado".

Hace algunos días los periodistas de Las cosas en su sitio se refirieron, sin mencionarlo directamente, a la forma en la que Álvarez se dirigió a Gerónimo Sena, vocero del gremio estudiantil del IAVA, durante la entrevista en la que dijo que lo "chaparía de los pelos" pero "con todo el amor del mundo" en La Pecera.

"Que alguien que alguien que tiene 50 años y una vida adulta, y tiene sus excesos, comete excesos de velocidad en el auto y usa sustancias ilegales, y hace cosas en la vida que pueden ser inmorales, le diga: 'Ay, si fueras mi hijo, te agarraría de las mechas'. ¿No? Tampoco va eso", dijo Carzolio. "Habla mucho más del que dice que el que está en ese momento contando y diciendo lo que piensa y lo que siente", respondió Da Silva.

Este miércoles Álvarez se dirigió a sus colegas hacia el final del programa. "Hubo colegas, que más allá que ellos no me nombraban, estaban aludiendo a mí, y yo sí los voy a nombrar, que son Juan Miguel Carzolio e Iliana da Silva. Cuando él fue compañero, trabajó conmigo en Las cosas en su sitio y siempre tuve la mejor de las ondas. Gran tipo, gran periodista, siempre lo valoré", empezó.

"No importa quién dice algo ni como se comporta, lo que importa es si es válido. Lo único que importaba en este caso es si que lo que yo le decía a Gerónimo Sena era válido, que fue que cuando ocupás, estás haciendo algo ilegal. Todos tenemos algún muerto en el ropero, y si fuera así nadie podría decir nada. Todos cometimos algún acto inmoral, todos cometimos algún exceso, Iliana sin duda tuvo sus excesos, Juan Miguel también. Todos los cometimos. Conceptualmente no ha lugar con esa crítica. Nadie podría criticar a nadie si hay que ser impoluto para criticar. Por suerte no lo es y que viva la crítica", lanzó Álvarez.

El conductor de La Pecera además se refirió a la división entre la vida privada y la vida pública de las personas y apuntó hacia Carzolio. "¿En serio, Juan Miguel, vos me estás hablando a mí de consumir sustancias? No voy a caer en hacer periodismo de periodistas ni hacer acusaciones sobre la vida privada de los demás, es algo que está mal. Pero pregunto, ¿en serio? ¿Me van a hablar de conductas inmorales después de todo lo que hicimos juntos? Inmoral para mí es lo que hiciste vos".

Este jueves Álvarez volvió a referirse al cruce con sus colegas durante su programa e informó que recibió una llamada de parte de Iliana Da Silva. "Tuvimos una muy linda charla", sostuvo.

El periodista compartió con la audiencia su impresión sobre la conversación que mantuvo con su colega. "Me aclaró que cuando Juan Miguel hizo un comentario sobre un hombre de 50 y pico de años, que obviamente era yo, ella no tenía idea que hablaba de mí. Se disculpó de todas formas. Me parece que es eso es lo que tiene que reinar".

"La mejor con Iliana y con Juan Miguel también y que esto quede como un capítulo cerrado y pasado", concluyó Álvarez.