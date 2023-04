Nacho Castañares, Gran Hermano y su vínculo con Uruguay: "Nuestra vida, la que habíamos dejado, ya no era la misma"

Las 53 cámaras que se instalaron en el interior de la casa de Gran Hermano transmitieron durante 162 días la vida de 20 personas para el entretenimiento de los millones de televidentes que consumieron cada minuto de una narrativa que por momento parecía perderse entre la ficción y la realidad. Historias propias que se tocaban con la experiencia de quien lo mira como quien mira una serie mainstream. Pero era real. Cada conversación y gesto cotidiano analizado desde la pantalla del televisor o en los memes de redes sociales.

Fueron 162 días que a alguien como Juan Ignacio “Nacho” Castañares le pueden cambiar la vida.

“Fue un casting secreto básicamente. No se lo conté a nadie más que a mi viejo”, contó Castañares a El Observador en una breve entrevista hecha entre ambos márgenes del Río de la Plata. “Entré con ganas de vivir una experiencia nueva, una experiencia de un reality, una experiencia de estar en televisión. Y se dio para que sea en Gran Hermano”.

El formato que se estrenó en Argentina en 2001 hizo su regreso con un éxito imparable en la televisión, las redes y las conversaciones de bar. Pero antes de entrar, todo era una incógnita para el participante de 19 años. “Al principio tuve un mar de dudas, en el sentido de no saber cómo iba a ser el impacto una vez que saliera de la casa. Cómo iba a ser recibido este Gran Hermano. Pero se me fueron todos los miedos cuando me confirmaron. Cuando me dijeron que quedé ni lo dudé y dije 'listo, quiero estar ahí adentro'”. Tanto lo quería que fue el primero en entrar y estuvo a punto de ser el último en salir.

"¡Quien gana esta edición es Marcos!", anunció Santiago del Moro en el momento más esperado del reality show. Nacho lo abrazó, le dijo que se lo merecía y cerró la puerta antes de enfrentarse al ruido mediático que lo ahora busca.

El vinculo de cercanía que generaron los tres jóvenes finalistas –junto a Julieta Poggio– fue la confirmación de un panorama inusual en el formato: en esta edición la personalidad se impuso sobre el conflicto como estrategia de juego. “Se tuvieron en cuenta los valores que los tres compartimos. Juli y Marquitos son dos pibes muy sinceros, muy transparentes, muy buenas personas y me sumo también a lo mismo. Creo que nos eligieron por eso: con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas nos fuimos adaptando en un juego que duró cinco meses y medio”.

Sobre su experiencia en la casa con más visibilidad en el Río de la Plata, su vínculo con Uruguay y los uruguayos, el aislamiento y cómo se adapta a la nueva vida, Nacho Castañares habló con El Observador.



¿Por qué crees que los televidentes se alejaron del conflicto a la hora de votar y optaron por la cercanía con los participantes este año?

Fue un Gran Hermano distinto, la gente se sintió mucho más identificada con las personas y con la convivencia. No quería que haya líos ni que se peleen. Al final eligieron así, y estuvo bueno también porque realmente dentro de la casa se sintió muy cómodo.

Yo creo que [fue] por todo lo que viene pasando en el último tiempo, las situaciones de violencia y el haber estado encerrados mucho tiempo durante la pandemia, aunque no sea comparable. Creo que la gente se cansó de que haya más líos y más problemas. Dentro de la casa se vio reflejado: una casa que capaz era mucho más compañera que en las ediciones anteriores. Había muy buena relación y optaron por eso, para que no siga siendo siempre lo mismo de todo lío, todo quilombo, todos nos peleamos. Optaron por la buena relación y la buena convivencia.

De hecho tuviste que cambiar tu forma de jugar adentro de la casa en el transcurso del programa. En un principio elegiste una estrategia más confrontativa y terminaste corrigiendo tu estrategia hacia la mitad del juego.

Entré con la duda de cómo iba a ser Gran Hermano. Sabía que era un juego de convivencia pero en el principio nos diferenciamos con los demás chicos, con Juan [Reverdito], con Martina [Stewart] y Tommy [Holder]; ellos decían que no había que convivir tanto sino que había que jugar más. Tenía esa duda de cómo era Gran Hermano porque realmente, por más que había visto algunos, tenía idea de cómo era, cómo funcionaba, no sabía realmente cómo era estar adentro, cómo se jugaba. No había visto ninguno completo, no era fan. No sabía cómo iba a ser el juego dentro de la casa, tenía muchas dudas pero al final me terminé dando cuenta de que había que convivir y era así.

¿Cuáles creés que fueron tus fortalezas? ¿Por qué la audiencia quiso que estés en la casa hasta el final?

Creo que ser una persona sociable. También por transparente, siempre que tuve un problema con alguien lo hablaba con la persona, no tenía problema de decirlo, de hablarlo, de charlarlo. Además de siempre jugar, obviamente dentro de los márgenes y siempre divirtiéndome, pero siempre también eso: jugando.

¿Cómo fue para vos la transición entre la casa y el exterior?

Por suerte estuvo muy bien. Me hizo muy bien esa semana de transición en aislamiento, que no era total porque en el segundo día nos dieron el celular, nos podíamos ver con nuestros amigos, con nuestra familia. Ir sacándonos del aislamiento fue realmente bueno porque me hizo entender un poco más cómo iba a ser la situación afuera. Que nuestra vida, la que habíamos dejado, ya no era la misma porque ahora éramos más públicos. Estábamos en el hotel y nos reconocía la gente, fue muy loco, pero me hizo bien realmente.

¿Y cuál fue el primer golpe de realidad de esta nueva popularidad?

Cuando íbamos a los programas y afuera te esperaba gente. Cuando teníamos diez mil cosas al día, todos programas de televisión, radio, streaming, cuando mi vida cotidiana era algo que no tenía nada que ver con esto. Mismo también cuando voy a Uruguay y veo la cantidad de gente que nos estaba esperando, que nos recibía o que nos saludaba. Estando en otro país fue una locura.

¿Cómo es tu vínculo con los uruguayos?

Hermoso. Voy desde que soy muy chico y hubo momentos en mi vida que iba dos veces por mes así que realmente lo conozco muy bien y me encanta Uruguay. Ir ahora y recibir el cariño de la gente es mucho más lindo.

Me llama mucho la atención que por ahí el uruguayo es mucho más respetuoso. Capaz que pasa alguien y no te pide una foto, sino que te saluda. Me llama la atención porque acá en Argentina por ahí pasa un auto y se frena porque te reconoció, se baja y te saca una foto. En cambio el uruguayo es mucho más de saludar, decirte '¿cómo te va, Nacho?', y se contenta porque te saludó solamente.

En tu infancia ibas y venías porque tu padre vivía en Uruguay, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia de este lado del río?

Yo aprendí a andar en bici en Uruguay, salía todas las mañanas con mi viejo y él con el mate por la rambla a andar en bici. Cuando me quedaba en la casa de mi abuela, el Parque Rodó cuando iba de chico, la Playa Pocitos también. Vacaciones en Punta del Diablo también, en Rocha. Tengo bastantes recuerdos de Uruguay y son hermosos.

De alguna forma tu experiencia en Gran Hermano también iluminó la carrera de actor de tu padre, Rodolfo Pose, que tiene nuevos proyectos por delante. ¿Cómo te sentís al respecto?

Re bien, porque mi viejo lo hace desde antes de que yo entrara en Gran Hermano y esto simplemente lo potenció un poco más, o lo ayudó a crecer un poco más. Así que estoy feliz porque él siempre me apoya a mí y ahora poder devolvérselo, ayudarlo a él, es realmente muy lindo.

¿Cómo proyectás tu carrera de ahora en adelante?

Va casi todo apuntado a lo digital, a lo que es el stream y las plataformas digitales, la creación de contenido en la mayoría de las redes: en Instagram, en Twitch, en TikTok, en Twitter, en YouTube.

Después de Gran Hermano tienen un contrato de exclusividad con el canal. ¿Tenés alguna propuesta en ámbito televisivo?

Tengo muchas ganas de seguir vinculado con la tele, estoy vinculado con Telefé, así que también estoy esperando algo que vaya de la mano con eso porque realmente quiero seguir en ese camino.