Nacional: ¿cómo está la situación de Carballo, Laborda y Coelho? Lo último que dijo José Fuentes

El presidente de Nacional, José Fuentes, se refirió este jueves a las negociaciones que lleva adelante el club en materia de transferencias y renovaciones, al ser consultado en la presentación del nuevo entrenador del equipo, el argentino Ricardo Zielinski.

El titular de los albos se refirió concretamente a tres futbolistas: Felipe Carballo, quien suena para Gremio de Porto Alegre, y los zagueros Mathías Laborda y Leo Coelho, a quienes se busca retener.

“En el caso de Felipe prácticamente está cerrada su desvinculación”, dijo Fuentes, en línea sobre lo que se ha informado sobre la salida de uno de los referentes del plantel.

Leonardo Carreño

Felipe Carballo

“Y seguramente vamos a suplir a jugadores que han dejado de estar en Nacional”, agregó. “Desafortunadamente también tenemos que salir a buscar zagueros que son claves. Nos hubiera gustado mantener a los dos que teníamos”, indicó.

En ese sentido se refirió a Laborda, a quien no mencionó. “Uno seguramente no siga por voluntad del jugador y de su representante, porque tiene derecho a cambiar de aire como nos expresaron. Todavía estamos a tiempo para que decida mantenerse aquí”, dijo sobre el defensa formado en el club que finaliza su contrato a fin de año y se iría libre.

Nacional busca una renovación del contrato para una venta futura que le deje ingresos.

Diego Battiste

Mathías Laborda

“Y en el caso del otro zaguero, de Coelho, obviamente que nos hubiera encantado que siguiera en Nacional, por lo que es como persona y representa para la hinchada. Pero tenemos que conocer cuáles son nuestras limitaciones económicas y hasta dónde podemos ir. Hicimos una oferta muy importante y lamentablemente el equipo que posee los derechos (San Luis de México) no consideró lo mismo”.

Fuentes destacó que la “prioridad” de Nacional en el mercado de pases es la búsqueda de zagueros. En esa zona ya no tiene a Mario Risso ni a Juan Izquierdo, tiene difícil la continuidad de Coelho y Laborda, y cabe recordar que los albos transfirieron este año a Nicolás Marichal y Joaquín Sosa, otros dos defensas.

@Nacional

Leo Coelho

“El resto del plantel prácticamente se va a mantener. Le vamos a dar algunos saltos de calidad que vamos a ir informando en estos días”, señaló, por lo que se espera que se anuncien algunos refuerzos destacados para nuestro medio.

“Nuestro objetivo, que lo hablamos con Ricardo (Zielinski), es tratar de mantener el equipo. Una de las primeras cosas que me dijo Ricardo fue que no iba a cambiar lo que está bien. Y para mí es una alegría porque muchas veces los entrenadores vienen con esos complejos refundacionales de que van a tirar todo y hacer lo que les parece. Y eso me dio una pauta de lo que es Ricardo como entrenador. Me dejó muy conforme porque tenemos un plantel muy competitivo que podemos seguir superándolo”, dijo Fuentes.

Nacional ya anunció que no renovará a Alex Castro, Mario Risso, Martín Rodríguez y Juan Izquierdo.

De los contratos que finalizan en diciembre, negocia por las renovaciones de Diego Zabala y Christian “Keke” Almeida.

Otros dos jugadores que seguirán en el club son Leandro Lozano, por quien los albos harán uso de la opción de compra a Boston River, y Yonatan Rodríguez, quien extendió su préstamo desde Cerrito.