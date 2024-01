Nacional contrató a un jugador que vuelve al club y tendrá su esperada revancha

Nacional anunció este sábado la contratación de un jugador que vuelve al club y que tendrá su revancha, luego de no haber podido jugar lo que pretendía durante su primer ciclo en los albos.

Se trata del zaguero Juan Izquierdo, quien integró el plantel albo campeón en 2022 y que vuelve tras haber sido campeón uruguayo con Liverpool en 2023, donde fue uno de los pilares de la defensa.

Izquierdo en su primer paso por Nacional

El defensor ya puso la firma y se unirá a la pretemporada del plantel de Álvaro Recoba.

“Juan Izquierdo vuelve a defender nuestros colores”, anunció Nacional en sus redes, donde fue presentado.

En Nacional coincidirá con Mateo Antoni, quien fue compañero de zaga en Liverpool.

En 2022 el zaguero fue uno de los refuerzos de los albos, pero no pudo tener regularidad debido a que sufrió una fractura por estrés que lo tuvo varios meses afuera de las canchas,

A fines del año pasado, tras consagrarse con Liverpool, el defensa manifestó su deseo de vlver al tricolor.

Izquierdo en su primer paso por Nacional

“Me encantaría volver a Nacional y demostrar por qué fui”, dijo a Carve Deportiva, donde señaló que le había quedado una “espina” por no haber jugado lo que quería.

Izquierdo repasó qué fue lo que le pasó en los tricolores, donde sufrió una fractura por estrés en la tibia que comenzó por su pie plano y por entrenar en Wanderers en "cancha dura", según dijo.

“Cuando fui a empezar a entrenar en Nacional, pisaba y me pinchaba. Lo consulté y tenía dos bultos en la canilla y como una rajadura”, repasó. "Y saltó eso. Lo que tenía de complicado era que no era una lesión muy común y la recuperación no era sencilla, no podía tener impacto y no podía correr. Yo seguí entrenando, no quería parar porque recién llegaba, pero sufría mucho".

“Y llegamos a un acuerdo. Tenía un yeso y una férula en el tobillo y no soldaba. Al tercer mes se suponía que tenía que estar sellado, pero no sellaba, así que tomaron la decisión de operarme”, contó. Luego de la operación estuvo un mes y medio más sin actividad, a lo que se le sumó la puesta a punto posterior.

El zaguero lamentó que no pudo jugar lo que esperaba, pero valoró el trato que tuvo en Nacional. “Por suerte me tocó un grupo inolvidable que siempre me hizo sentir parte”, destacó. “Yo lo único que quería era poder jugar al fútbol”, agregó.