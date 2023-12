“Me encantaría volver a Nacional y demostrar por qué fui”: el campeón con Liverpool que le quedó una “espina” en el tricolor

Un futbolista que fue campeón uruguayo con Liverpool manifestó su deseo de poder volver a Nacional, club en el que tuvo un pasaje en la temporada 2022 pero en el que le quedó la “espina” de no poder haber jugador lo que quería.

Su paso por los tricolores no fue el deseado debido a una extensa lesión que sufrió.

Se trata del zaguero Juan Izquierdo, que fue uno de los pilares de la defensa de Liverpool que en este 2023 ganó la Supercopa Uruguaya, el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo.

D

Juan Izquierdo

“Me encantaría volver, por qué no, a Nacional y demostrar por qué fui la primera vez”, dijo este viernes a radio Sport 890.

“Tengo eso adentro y si se da la posibilidad, encantado. Y si no, seguir haciendo las cosas bien, yo sabiendo que algún día va a llegar la posibilidad, porque yo como persona creo que dejé las puertas abiertas. El jugador se olvida, pero la persona es lo que queda, y yo creo que hice las coas bien y me fui con gente muy querida y sé que hay gente que me quiere mucho ahí”, agregó.

Inés Guimaraens

Con Fagúndez

Izquierdo repasó qué fue lo que le pasó en los tricolores, donde sufrió una fractura por estrés en la tibia que comenzó por su pie plano y por entrenar en Wanderers en "cancha dura", según dijo.

“Cuando fui a empezar a entrenar en Nacional, pisaba y me pinchaba. Lo consulté y tenía dos bultos en la canilla y como una rajadura”, repasó. "Y saltó eso. Lo que tenía de complicado era que no era una lesión muy común y la recuperación no era sencilla, no podía tener impacto y no podía correr. Yo seguí entrenando, no quería parar porque recién llegaba, pero sufría mucho".

“Y llegamos a un acuerdo. Tenía un yeso y una férula en el tobillo y no soldaba. Al tercer mes se suponía que tenía que estar sellado, pero no sellaba, así que tomaron la decisión de operarme”, contó. Luego de la operación estuvo un mes y medio más sin actividad, a lo que se le sumó la puesta a punto posterior.

@Nacional

En Nacional

El zaguero lamentó que no pudo jugar lo que esperaba, pero valoró el trato que tuvo en Nacional.

“Por suerte me tocó un grupo inolvidable que siempre me hizo sentir parte”, destacó. “Yo lo único que quería era poder jugar al fútbol”, agregó.

Leonardo Carreño

Juan Izquierdo y el festejo en Liverpool

“Tengo la espina de no poder haber demostrado por qué fui a Nacional”, agregó el zaguero de 26 años que queda libre a fin de año.

Tras su frustrado paso por los albos, destacó que en este 2023 se le dieron los títulos con Liverpool.

“La revancha ya la tuve este año, gracias a Dios se me pudo dar, en el Intermedio pude hacer el gol del triunfo y eso fue una caricia para el alma”, señaló.