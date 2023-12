Nacional: Mauricio Pereyra confirmó que Ruglio lo llamó para llevarlo a Peñarol y contó por qué le agradeció

Mauricio Pereyra, el volante que este jueves firmó con Nacional y que volverá a vestir la camiseta tricolor en 2024, confirmó que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, lo llamó para ofrecerle llegar a los carboneros para la próxima temporada.

El mediocampista de 33 años, formado y con debut en los albos, fue muy cuidado en sus palabras al hablar del tema.

@Nacional

Mauricio Pereyra en su vuelta a Nacional

“Tuve contacto”, dijo este viernes a Minuto 1 de Carve Deportiva, sobre la llamada de Ruglio. “Vamos a ser claros porque no lo he hecho público yo, no he hablado ni he mostrado ningún mensaje a nadie”, agregó.

“He tenido un contacto del presidente y me manifestó el deseo que yo fuera, porque estaba Diego Aguirre que me había dirigido en la sub 20”, señaló Pereyra, explicando por qué Peñarol, y su nuevo entrenador, se interesaron en él.

El volante también dio detalles de la charla con Ruglio y señaló que no quiso darle divulgación al intercambio que habían mantenido.

“Él (Ruglio) sabrá lo que yo le contesté, que no jugaría en Peñarol y que no lo iba a hacer público en ningún momento (al contacto), ni quería que se hablara mucho de esto porque sé que a veces es noticia y sale en primera plana que no jugaría nunca en Peñarol, nada, por las cosas que han pasado…”.

“Desde un principio le manifesté que mi deseo era volver a Nacional y que iba a esperar que Nacional me contactara”, agregó.

“A mí no me gusta hacer públicas estas cosas porque se genera un cierto roce en el día a día que intento evitar a la hora de no declarar o no hablar. Fue esa simple situación que pasó y le agradecí el hecho de que se contactara conmigo y que tuviera la delicadeza de que se contacte personalmente”, dijo el futbolista.

Pereyra contó que el contacto de Ruglio fue antes de que terminara el Campeonato Uruguayo, cuando él no había tenido una propuesta de Nacional, pero sí un interés de los albos.

“Todavía no había terminado el Campeonato Uruguayo, Ricardo Canals, mi representante, había tenido una charla con (José) Decurnex que le había dicho que cuando terminara el campeonato se iban a juntar, así que oficialmente no había tenido una proposición de Nacional pero sí el deseo de juntarse a hablar para intentar arreglar algo”, comentó.