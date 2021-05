Nacional, Peñarol y la realidad deportiva de los grandes de Uruguay en Sudamérica que duele

Peñarol y Nacional son los únicos equipos uruguayos que continúan en competencia a nivel internacional al concluir las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana. Nacional quedó eliminado de la Libertadores y el tercer puesto que consiguió en el Grupo F le alcanzó para el premio consuelo: entrar a octavos de final de la Sudamericana. Peñarol, en tanto realizó una muy buena presentación en el Grupo E de la Sudamericana, lo ganó dejando atrás a un poderoso como Corinthians, y también se clasificó a octavos del segundo torneo organizado por Conmebol.

Las series en partidos de ida y vuelta se jugarán entre julio y agosto, primero la Libertadores y luego la Sudamericana, después de la Copa América. El sorteo de los cruces será el próximo martes 1° de junio y se puede dar un clásico entre Nacional y Peñarol.

¿Por qué se puede dar un clásico? Porque los equipos que llegan desde la Libertadores van a un bolillero y los que acceden por ganar su grupo de la Sudamericana van a otro y para armar los cruces se toma uno de cada bombo.

@OficialCAP

El plantel de Peñarol festejó en Perú su clasificación a octavos de la Sudamericana

Los demás equipos uruguayos que compitieron internacionalmente ya están eliminados: Wanderers (primera fase), Liverpool (segunda fase) y Rentistas (fase de grupos) en la Libertadores, Cerro Largo (primera fase), Fénix (primera fase) y City Torque (fase de grupos) en la Sudamericana.

Dominan los brasileños y argentinos

De los clubes que continúan en la Libertadores seis son brasileños (Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, Sao Paulo), seis argentinos (Racing, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Boca Juniors, Vélez Sarsfield y River Plate), un ecuatoriano (Barcelona), dos paraguayos (Olimpia y Cerro Porteño) y un chileno (Universidad Católica).

Unos escalones más abajo se encuentran los clubes que siguen compitiendo en la Sudamericana, entre ellos los grandes de Uruguay, cuatro equipos de Brasil (Atlético Paranaense, Bragantino, Gremio, Santos), dos de argentina (Rosario Central, Independiente), dos de Colombia (Junior y América de Cali), uno de Ecuador (Liga de Quito), uno de Paraguay (Libertad), uno de Venezuela (Deportivo Táchira), uno de Perú (Sporting Cristal) y este jueves de noche definían Ceará de Brasil o Arsenal de Argentina, Independiente del Valle ecuatoriano o Universitario de Perú.

Mariana Greif / Pool / AFP

Andrés D'Alessandro y Gonzalo Bergessio, dos de los argentinos de Nacional

Como se aprecia, el abanico de los conjuntos que siguen en Sudamericana es variopinto y en ese grupo se encuentran los grandes de Uruguay. ¿Es ahí dónde pueden sobresalir realmente? ¿Deberían apostar a la Sudamericana y no desgastarse tanto en la Libertadores? Desde 1987 cuando ganó Peñarol y 1988 cuando lo hizo Nacional, no volvieron al alcanzar la cima del torneo más importante del continente.

Intereses de unos y otros

En ese sentido hay un choque de intereses. Por un lado, están los deportivos de entrenadores y futbolistas, donde la realidad de los equipos marca una tendencia a la baja: de los últimos 33 años solo tres veces clasificaron entre los cuatro mejores de la Libertadores (Nacional en 2009, Peñarol en 2011 y Defensor Sporting en 2014).

Por otro lado, se encuentran los intereses económicos de los dirigentes. Es mucho más redituable para el tesorero jugar la Libertadores que la Sudamericana y en ese aspecto no hay mucho análisis para hacer. En la edición de 2021 si el campeón de la Libertadores arrancó a competir desde la primera fase recaudará por concepto de premios tres veces más que el ganador de la Sudamericana en similar situación: US$ 28.900.000 contra US$ 9.025.000.

AFP

Agustín Álvarez Martínez, figura ofensiva de Peñarol

En la fase de grupos, cada equipo que participó de la Libertadores recibió US$ 3.000.000, mientras que en la Sudamericana el monto fue de US$ 900.000. Otro ejemplo: el vicecampeón de la Libertadores obtendrá un premio de US$ 6.000.000, mientras que el campeón de la Sudamericana ganará US$ 4.000.000.

Pelusso: "No hay que elegir"

Por otro lado está el aspecto deportivo, donde la situación no es tan lineal. Cuando arranca la competencia (o desde que se conoce el calendario) técnicos y futbolistas piensan en ganar y avanzar lo máximo posible.

“No hay que elegir, hay que aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se presenten y pelearlas a muerte”, dijo a Referí el técnico Gerardo Pelusso, quien llegó a semifinales de la Libertadores en 2009 con Nacional y en 2010 con Universidad de Chile, y en 2015 fue campeón de la Sudamericana dirigiendo al Santa Fe colombiano.

Agregó que “hablar de ganar una competencia internacional es muy difícil” debido a cómo están concebidos los calendarios en la actualidad. Ahora se paraliza la actividad, retorna después de la Copa América y quién sabe qué jugadores tendrán disponibles los técnicos. “A Peñarol ya le cambió todo en una semana; perdió a dos jugadores importantes, Schiappacasse por lesión y Terans por una transferencia. ¿Cuál será el plantel y el equipo que tendrá Larriera para cuando vuelva la competencia? Con un período de pases en el medio hay que ser adivino. Ahora llegan las ofertas y todo lo que le costó armar el equipo, se le puede desarmar en un momento”.

Diego Battiste

Gerardo Pelusso dijo que el sueño ahora debe ser ganar la Sudamericana

Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres de Peñarol son “chicos en crecimiento” que si se quedan hasta fin de año, “en 2022 Peñarol puede formar un equipazo, pero es difícil hacer proyecciones a largo plazo en el fútbol uruguayo”. La propuesta desde Europa puede llegar el día menos pensado.

El cambio del calendario en los últimos años ha perjudicado a un mercado exportador de futbolistas como el uruguayo. Antes la Copa Libertadores se disputaba en el primer semestre del año y la Sudamericana en el segundo, entonces no había período de pases durante las competiciones. Ahora, que el torneo va de febrero a diciembre, un equipo se puede desarmar en la mitad del camino.

El sueño de la Sudamericana

Sobre las situaciones puntuales de Nacional y Peñarol, Pelusso señaló: “A Nacional no le dio este año por un planteamiento estratégico errado de los dirigentes. Se cambiaron tres entrenadores con un período de pases en el medio, se dio de baja a 11 jugadores, se contrataron siete y el técnico que vino tuvo que construir un equipo nuevo. Entonces las pruebas se hicieron en la Libertadores y se vio la lógica: un equipo en construcción, que se fue armando y al final, en los últimos tres partidos hizo siete puntos, pero ya no le alcanzó. Recién ahora se va a empezar a ver el trabajo de Cappuccio”.

Peñarol, en cambio, "hizo una gran Sudamericana, con cuatro partidos espectaculares y luego bajó su rendimiento, pero le alcanzó para terminar primero", mientras que "Torque tuvo una actuación que vale la pena destacar, porque está haciendo un trabajo prolijo y lo confirmó en la Sudamericana. Ya no es sorpresa".

La presencia de tantos equipos brasileños y argentinos en las fases finales, con excepciones esporádicas de conjuntos de otros países, es normal: "Los poderosos son los que definen porque cada vez son más poderosos, mientras que los humildes son cada vez más humildes", dijo el entrenador floridense, integrante del Grupo de estudios técnicos de la Conmebol.

El objetivo de Peñarol y Nacional, ahora, tiene que ser otro para Pelusso: "Deben pensar que ningún equipo uruguayo ganó la Sudamericana. Se tienen que preparar bien para seguir avanzando. El sueño tiene que ser ese".