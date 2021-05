Álvarez Martínez: “El objetivo de Peñarol es ganar la Sudamericana"

El delantero aurinegro, Agustín Álvarez Martínez, manifestó que “el objetivo de Peñarol es ganar la Copa Sudamericana”, luego de que los carboneros se aseguraran este miércoles la clasificación a los octavos de final del certamen, tras avanzar primeros en su grupo.

El futbolista apodado Canario, de gran momento en los mirasoles, es seguido desde Europa y realizó sus declaraciones en el diario AS de Madrid, uno de los más importantes de España.

“La verdad que nosotros queríamos jugar la Libertadores, pero no pudimos debido a la temporada pasada, pero cuando nos tocó jugar la Sudamericana el objetivo es ganarla, porque Peñarol nunca la ganó en la historia”, señaló.

“Sabíamos que no era un grupo fácil, pero conseguimos pasar. Siempre Peñarol es favorito por la historia que tiene”, agregó el juvenil de 20 años que es indiscutido en el equipo de Mauricio Larriera.

AFP

Agustín Álvarez Martínez

Con 10 goles por el Campeonato Uruguayo en la temporada 2020, en la que debutó en la máxima categoría, y ocho en lo que va de esta Copa Sudamericana, el atacante pasa por un gran momento. “La verdad que es un sueño que estoy cumpliendo”, señaló. “Desde chico lo que más quería era jugar en Primera con Peñarol y ser el goleador del equipo. Es una responsabilidad muy linda y con humildad”.

“Por suerte me siento bien, creo que me están saliendo las cosas de a poco, agarré un poco de confianza en el club, algo que me hacía falta”, agregó. “Todo esto gracias a los compañeros y el cuerpo técnico. Siempre intentando crecer, siempre hay algo más para aprender”.

Consultado sobre el fútbol europeo, dijo que le gusta “mucho” el ritmo de sus principales ligas. “La diferencia de ritmo es grande, es lo que más me llama la atención de ese fútbol”, sostuvo.

@OficialCAP

Agustín Álvarez con la pelota por su hat trick

Pese a esa diferencia, se siente preparado para dar el salto a las canchas de Europa. “Mi sueño era jugar en Primera con Peñarol, ya lo cumplí y ahora me gustaría jugar en Europa y en la selección, que para el jugador uruguayo es lo máximo”.

Álvarez Martínez estuvo preseleccionado con la sub 20 que tuvo prácticas en el mes de marzo y al respecto dijo que ir al Complejo Celeste es “hermoso”. “Te das cuenta de cómo te tratan, de lo que significa jugar con Uruguay”.

AUF

En la Sub 20, junto a Gustavo Ferreyra

El juvenil se ilusiona por su momento en los aurinegros y también con la celeste. “A mí me tocó la época de Suárez y Cavani, pero también miraba a Forlán”, dijo sobre sus ídolos. “Me acuerdo del Mundial 2010, yo quería ser como ellos”.