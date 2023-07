Nacional recibió más dinero que Peñarol por la cesión de jugadores en el Mundial de Qatar

La FIFA publicó el reparto de los US$ 209 millones previstos en su Programa de Ayudas para los clubes que cedieron sus jugadores en el pasado Mundial de Qatar. El equipo que más dinero cobró es el Manchester City, mientras que entre los equipos de la Conmebol fue River Plate de Argentina.

Nacional se encuentra en el podio tras haber recibido US$ 401.515, en cambio Peñarol recibió US$ 207.757.

Además, Fénix recibió US$ 109.504; Danubio US$ 91.253 y Cerro Largo US$ 31.026.

Según un comunicado de la entidad, la cifra es distribuida por la cesión de 837 futbolistas, a razón de US$ 10.950 al día por cada jugador, independientemente de los minutos que jugó durante el torneo. “El total por jugador se divide y se reparte entre los clubes en los que el futbolista haya estado inscrito durante los dos años previos a la fase final de la competición”, se aclaró.

El top ten de los equipos de Conmebol

Equipo País US$ River Plate Argentina 1.204.547 Flamengo Brasil 883.355 Nacional Uruguay 401.515 Palmeiras Brasil 368.664 Vélez Sarsfield Argentina 365.014 Independiente del Valle Ecuador 356.810 Sao Paulo Brasil 309.349 Millonarios Colombia 208.058 Independiente Argentina 207.757 Peñarol Uruguay 207.757

Sergio Rochet, José Luis Rodríguez y Luis Suárez participaron del Mundial como futbolistas de Nacional, mientras que Agustín Canobbio y Facundo Torres integraron la lista mundialista y jugaron en Peñarol en el lapso de los últimos dos años.

Los clubes que más plata reciben de FIFA

El Manchester City (US$ 4.596.445), Barcelona (US$ 4.538.955), Bayern Múnich (US$ 4.331.809), Real Madrid (US$ 3.836.302) y PSG (US$ 3.835.389) son los cuatro clubes que más dinero ingresarán por la cantidad de jugadores prestados.

En cuanto a Federaciones, la inglesa fue la que más dinero generó por sus clubs y futbolistas con un total de US$ 37.713.297. La española fue la segunda con US$ 24.203.198, la alemana tercera con US$ 21.034.872 y la italiana, cuya selección no participó en la fase final, es la cuarta con US$ 18.680.529.

Los cinco clubes más beneficiados por federación

La federación argentina, campeona del mundo, recibió US$ 2.118.909 millones.

Un total de 51 federaciones y 440 clubes, de los cuales 78 de segunda división, 13 de tercera, cinco de cuarta y uno de quinta división, participaron en el pasado Mundial de Qatar.

Las ayudas a los futbolistas de la FIFA se pactaron el pasado marzo hasta el Mundial del 2030 con la Asociación de Clubes Europeos (ECA). "Es un claro ejemplo de cómo beneficia la Copa Mundial de la FIFA al fútbol de clubs en todo el mundo", indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "La ECA trabaja sin descanso en beneficio de todos los clubs. Prueba de ello es el aumento de la cantidad que se repartirá en los Mundiales del 2026 y 2030, que asciende a US$ 355 millones", dijo por su parte el presidente de la ECA y del PSG, Nasser Al Khelaïfi.