Nacional visita a un Racing que espera hasta último momento por un jugador que dio positivo

Nacional continuará este jueves su participación en la Copa Libertadores, luego del parate por el coronavirus que tuvo el principal torneo de clubes de la Conmebol y el fútbol de la región en el mes de marzo. Los albos se medirán ante Racing de Avellaneda en el Cilindro, el Estadio Presidente Perón, a puertas cerradas, desde la hora 17.

Será el tercer partido de los tricolores en el grupo F, en el que comparten la punta con el equipo argentino, ambos con seis puntos e invictos.

En sus dos primeros partidos por la Copa en el mes de marzo, antes de que la pandemia llegara al continente, Nacional le ganó 1-0 a Alianza Lima en el debut en Perú, con gol de Santiago Rodríguez al minuto de juego, mientras que en el segundo partido superó por el mismo marcador a Estudiantes de Mérida de Venezuela, en el Gran Parque Central, con gol de Felipe Carballo.

Seis meses después, los tricolores volverán a la competición ante un rival que no juega partidos oficiales desde ese entonces y que ni siquiera pudo hacer amistosos ante otros clubes, quedando habilitado para entrenar de forma colectiva recién en estos últimos días.

Leonardo Carreño

Además, Racing no podrá contar el volante Matías Zaracho, quien dio positivo de coronavirus en los últimos controles.

Otro que estará en duda hasta último momento es el lateral Iván Pillud, a quien el pasado martes 8 de setiembre se le confirmó que dio positivo en un test de covid-19.

Ocho días después, este miércoles, el entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, confirmó que tendrá al defensor entre sus convocados para enfrentar a Nacional. “Va a estar en la lista para afrontar este partido”, dijo en la conferencia previa al encuentro frente a los tricolores.

"PILLUD VA A ESTAR EN LA LISTA DE CONVOCADOS"#90MinutosFOX - Sebastián Beccacece se refirió a la situación del lateral, que está asintomático y fue Covid-19 positivo, de cara al duelo ante Nacional por la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/dn6ZlEb8Zv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2020

Este miércoles el jugador, que estaba en estado asintomático, fue sometido a un test de coronavirus que dio negativo, explicó el técnico. “Mañana (jueves) le haremos estudios cardiológicos y si está bien puede ser una posibilidad. Nos tomaremos el tiempo hasta el último momento”, sostuvo el DT, quien indicó que ya pasaron 10 días desde que se confirmó el positivo del lateral.

Beccacece dijo ser optimista para poder contar con uno de los capitanes de su equipo y manifestó que no le importaba que el defensor en la última semana no haya podido entrenar junto a sus compañeros por estar aislado.

“Creemos que sí (estará a la orden), porque al no haber tenido síntomas y al haber podido estar trabajando a través del Zoom con actividades que hacía con el profe y participando de charlas a distancia, con los 30 días que había tenido de trabajo con nosotros, no es algo que me preocupe”, expresó.

@RacingClub

El técnico dijo no tener definido si lo iba a colocar en el equipo titular. “Pero sí estoy seguro que va a estar en la lista para afrontar este partido”, comentó.

Beccacece también tenía en duda, por lesión, la presencia del chileno Marcelo Díaz, otra de las principales figuras del equipo albiceleste.

“Nos tocó gestionar la ansiedad”, dijo el entrenador al hablar de la falta de competencia en Argentina. “Nacional llega con mucho rodaje, entre 14 y 15 partidos entre amistosos y oficiales. Es normal que los jugadores estén así. Hay que gestionar eso para evitar cometer errores”.

Nacional con 30 jugadores

Con ese contexto, y en un Cilindro que no contará con la habitual presencia de la ferviente hinchada local, Nacional tiene mucho a su favor para lograr un buen resultado en Avellaneda.

Gustavo Munúa viajó con una lista de 30 jugadores y el único que no tendrá a la orden es Pablo García, quien está lesionado y por estos días entrena diferenciado.

Además, ya tiene a disposición al arquero Luis Mejía, quien se recuperó de su desgarro y viajó con el plantel.

El probable once será con Sergio Rochet; Armando Méndez o Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Paulo Vinicius y Agustín Oliveros; Gabriel Neves y Claudio Yacob; Alfonso Trezza, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro o Brian Ocampo y Gonzalo Bergessio.

El entrenador manifestó que irá por la victoria en Avellaneda, pero que no se puede restar importancia a Racing a pesar de su situación. “Estamos lejos de subestimar a un gran equipo como Racing, que sabemos que nos va a poner las cosas muy difícil”, señaló en la conferencia del lunes.

También recordó que su rival hace tiempo que no juega, pero que la motivación de los jugadores rivales debe ser “altísima”. “La situación de ellos es complicada, sabemos que los puede afectar o los puede hacer más fuertes. La situación es difícil y eso los puede hacer un equipo peligroso”, comentó.

“Vamos a ver cómo pueden reaccionar a medida que vaya pasando el partido. Nosotros venimos con más rodaje, pero también venimos acumulando muchísimos partidos, estamos jugando cada tres días. Así que intentaremos que se note que Nacional va a Argentina a intentar ganar”, manifestó Munúa, quien buscará un triunfo para acercarse a los octavos de final, en un grupo en el que Alianza y Estudiantes no sumaron puntos en las dos primeras fechas.

Preocupación en Nacional

En la interna de Nacional hay cierto grado de preocupación por el riesgo de contagios en el viaje a Buenos Aires. “A todos nos preocupa, es lógico”, dijo un directivo consultado por Referí.

Quien estará al frente de la delegación, que este lunes superó todos los hisopados, y luego formará parte de la burbuja tricolor que concentrará en el Hotel Regency durante 15 días es el dirigente Adolfo Arellano.

En diálogo con Referí desde el Aeropuerto de Carrasco, indicó que hay preocupación pero que el plantel debe viajar a pesar de esa situación. “Eso es una realidad que tenemos que enfrentar y ya está. Es lo que hay”, señaló.

En la delegación tricolor tienen claro que deben cumplir con el protocolo sanitario a rajatabla. Este jueves de noche, después del partido, regresan a Montevideo y vuelven a alojarse en la burbuja que montaron en el hotel Regency de Jacksonville y en el que permanecerán hasta el último día de setiembre, hasta cumplir las cuarentenas que exige el gobierno para permitir jugar los partidos en Uruguay y la salida de las delegaciones uruguayas con excepciones en el protocolo de ingreso.