Nacional y Hebraica Macabi están entre los ocho mejores de América y quieren ser locales en el Antel Arena

Nacional se metió en los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas luego del triunfo de São Paulo sobre Quimsa por 94-82 en San Pablo.

Ese resultado generó un triple empate entre los tres equipos participantes del grupo B, pero Nacional se clasificó por tener el segundo mejor saldo de puntos, detrás de Quimsa, que es el campeón de la Liga Argentina.

Equipo PTS PJ PG PP GF GC DIF Quimsa 9 6 3 3 522 480 42 Nacional 9 6 3 3 485 503 -18 São Paulo 9 6 3 3 505 529 -24

Nacional podía quedar eliminado si Sao Paulo ganaba por 19 puntos. A falta de 24 segundos, los paulistas sacaron 16 de ventaja, contra un Quimsa que ya se sabía clasificado.

Ahora, el rival de Nacional será el mexicano Halcones de Xalapa.

Hebraica Macabi también se clasificó en el grupo C a pesar de que el fin de semana perdió contra Flamengo y Boca Juniors en La Bombonerita. El triunfo de los cariocas sobre el xeneize en la primera jornada hizo que el macabeo jugara sus dos compromisos ya clasificado.

El presidente de la comisión de básquetbol de Nacional, Luis "Gallo" López dijo este martes que el tricolor aspira a ser local en el Antel Arena y manejó la posibilidad de coorganizar la serie con Hebraica Macabi.

"Ahora queremos jugar en casa", dijo López a Pica la Naranja que se emite por AM 970, radio Universal.

Nacional no pudo ser local en su ventana del grupo y debió viajar a Buenos Aires porque FIBA no le habilitó el Gran Parque Central, porque también le vetaron otras canchas propuestas, porque no quisieron alquilar el Palacio Peñarol y porque el Antel Arena les salía $ 1.500.000 más IVA ($ 1.830.000) por cada una de las tres jornadas.

"Ya me comuniqué con directivos del club de la que siempre tenemos el apoyo incondicional de la directiva. Se van a hacer gestiones ante el Antel Arena para intentar bajar los costos. Es un evento de una magnitud como hace mucho tiempo no hay en Uruguay y creo que el Antel Arena debe estar a disposición del básquetbol uruguayo, no puede ser solo un ente recaudador para espectáculos. Perdimos el Cilindro que era el escenario para partidos internacionales del básquetbol. Tiene que haber voluntad de todas las partes para jugar acá. Tengo esa convicción. Con Hebraica Macabi hay una idea de hacer una doble jornada. Sería una tremenda fiesta", expresó el presidente de Nacional.

"Se podrían vender 4.000 entradas pero tiene que ser a un precio razonable, porque somos un equipo popular. Nos tiene que dar una mano el Ministerio de Turismo y la Federación Uruguaya, tenemos que ayudarnos entre todos. Si nos ponemos la mano en el corazón se puede lograr", agregó.

López también reveló que a pesar de que FIBA le impuso a Nacional un montón de condiciones para poder ser local, a los albos les tocó jugar en canchas que incumplían en forma flagrante esa requisitoria: "Hay estadios muy lindos como el de Quimsa pero donde jugamos con 45 grados porque no funcionaba el aire acondicionado y solo funcionaban dos duchas para bañarnos. Son irregularidades. En Obras había unos andamios que se usan para los recitales de rock, estaban a 30 centímetros de la cancha, contra una punta. Lo taparon con lonas negras. En San Pablo hubo un solo tablero electrónico funcionando. El equipo que atacaba hacia el aro del fondo debía dar vuelta la cabeza para ver el tablero y los segundos que faltaban. Las camisetas debían tener el nombre del equipo. La de San Pablo y la de Flamengo no decía el nombre del equipo ni de los jugadores. Nosotros y Hebraica Macabi sí lo cumplimos. No lo podía creer".

Los equipos uruguayos serán locales en la primera semana de marzo y a la siguiente jugarán la revancha. Los ganadores pasarán al Final Four. Macabi chocará contra Franca de Brasil.