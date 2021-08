Nández suena para un equipo top de Inglaterra y con una oferta millonaria

El futuro del volante uruguayo Nahitan Nández podría estar en el fútbol de Inglaterra, más precisamente en Tottenham, uno de los equipos top de la Premier League, que estaría interesado en su contratación.

El mediocampista, y también lateral, de la selección uruguaya que milita en Cagliari de Italia está en la mira de los “Spurs”.

Así lo informó el periodista italiano Fabricio Romano, especialista en el mercado de pases, quien indicó que los ingleses ya se contactaron con los italianos y estarían dispuestos a iniciar una negociación formal en una operación que rondaría los 30 millones de euros.

EFE/Epa/Fabio Murru

Nahitan Nández

La noticia fue replicada en medios de Italia y de Argentina, donde el ex Peñarol jugó en Boca Juniors, club que espera una transferencia del volante ya que tiene una plusvalía de un futuro pase.

Nández llegó a Italia desde los xeneizes en 2019 y tras dos temporadas en Cagliari, zafando del descenso en la última, todo indica que llegó el momento de dejar el equipo sardo para pasar a otro más competitivo.

Inter de Milán se interesó en él hace unas semanas, pero no hubo avances en la negociación.

Nández y el interés de Inter

Ahora aparece Tottenham, el equipo que dirige el portugués Nuno Espírito Santo, que en la primera fecha de la Primer League dio la nota al ganarle 1-0 a Manchester City, y que busca refuerzos en el actual período de pases que en Europa cierra el 31 de agosto.

El pasado 9 de agosto Nández pidió disculpas a los hinchas de Cagliari por no haber querido jugar contra Mallorca, pero también pidió que desde el club "se cumpla la palabra de honor" que le dieron para irse a otro equipo.

“Por eso escribo estas palabras, para disculparme con toda la afición de Cagliari si algo que hice les ofendió. Las últimas horas han sido muy difíciles para mí y mi intención es solo disculparme con ustedes porque puede que haya tomado una decisión que los lastimó, pero quiero hacerte saber que no tuve otra alternativa. Me han dado una palabra de honor y quiero que se cumpla, como siempre lo he hecho dentro y fuera del campo. La polémica no es buena para nadie y mucho menos para el juego mediático", señaló en una parte de su mensaje.