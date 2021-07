Nández habló sobre su posición como lateral y dónde se siente más cómodo

Los futbolistas de la selección Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur estuvieron este jueves en conferencia de prensa en la concentración de la selección uruguaya en Brasilia, previo al partido del sábado a la hora 19 frente a Colombia por cuartos de final de la Copa América Brasil 2021.

Nández expresó que en este momento se siente bien y que el fútbol italiano lo ayudó mucho. Sobre la posición de lateral, donde jugó los últimos partidos en la selección, expresó: "Es una posición que he cumplido en el club, no tanto en línea de cuatro sino de cinco, la conozco, me siento bien jugando por la banda, el equipo viene haciendo un buen trabajo y hace que me sienta cómodo".

Agregó que ha cumplido varios roles en el equipo de Tabárez y "donde pueda dar una mano a la selección trato de cumplirlas de mejor manera".

Sobre el rendimiento de la selección en la Copa América, indicó: "Vamos de menos a más, no arrancamos de la mejor manera, nos venimos sintiendo mejor y me siento bien gracias a las seguidilla de partidos".

EFE

Rodrigo Bentancur

También se refirió a Colombia y a la ausencia de Cuadrado: "Colombia es un buen equipo, tiene jugadores muy fuertes, una delantera con jugadores para tener en cuenta, un juego muy rápido, tienen bastante el balón y tendremos que tener las precauciones necesarias. Estamos encontrando una idea clara gracias a los partidos y nos estamos sintiendo mejor. Cuadrado es un jugador muy importante para Colombia, pero tienen otros que pueden rendir de la misma forma y estaremos atentos a eso también".

Bentancur y su tranquilidad

Por su parte, Bentancur manifestó que "cada partido es un mundo aparte. El que hicimos en Colombia (por las Eliminatorias) fue muy bueno a nivel de equipo, defendimos muy bien y ellos ahora van a querer salir a ganar, será muy duro, sabemos las herramientas que tienen ellos para atacar y defender y trabajaremos en eso".

También se refirió a su forma de encarar los partidos: "Como soy en la cancha soy afuera, muy tranquilo, es parte de mi personalidad. Luque, un entrenador de inferiores de Boca me ayudó muchísimo, también Arruabarrena y los mellizos (Barros Schelotto) siempre me decían que jugara tranquilo".

El plantel celeste entrena este jueves por la tarde en el complejo Brasiliense de Brasilia.