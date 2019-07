Natalia Oreiro será la conductora de un reality local: Uruguay Got Talent

No es común ver a Natalia Oreiro en el rol de conductora. Sí lo ha hecho en ceremonias de premios, como los Martín Fierro o los premios Platino, y ha llevado adelante maratones de beneficencia como Todo por los niños, pero ahora, que fue anunciada como la conductora del reality show Uruguay Got Talent, será la primera vez que la actriz, cantante y empresaria conduzca un ciclo.

El anuncio fue hecho este martes por canal 10, que será el encargado de la emisión de este reality show de origen inglés. Creado por el productor musical Simon Cowell (el "juez malo" de programas como American Idol y responsable de proyectos como la banda One Direction), este ciclo similar a otros certámenes, como The X Factor, tiene como diferencial que además del canto los concursantes pueden demostrar otras habilidades y talentos.

Ha sido uno de los formatos de mayor expansión internacional desde su creación en 2005, y para 2019 ya tiene versiones en más de 70 países, desde Argentina hasta Kosovo y desde Sri Lanka hasta Islandia. Ahora le toca a Uruguay producir una versión propia, que aún no tiene fecha de estreno.

Para Oreiro será la primera vez que trabajará en la televisión uruguaya, y declaró a Subrayado que se lo debía a sí misma.

“Esto es otra cosa. Es realmente un gran show y tengo que ser profesional, pero al mismo tiempo quiero ser yo, y creo que también por eso me llamaron, para tener esa cercanía con la gente”, agregó Oreiro. La novel conductora viajará por el país buscando a los candidatos al certamen, que no estarán limitados en edad ni en habilidades para mostrar.