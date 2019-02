Oreiro como empresaria: "El éxito es dormir tranquila, sabiendo que no cagué a nadie"

Además de su faceta de actriz y cantante, Natalia Oreiro comenzó a incursionar en el ámbito empresarial en el año 2007. Junto a su hermana, Adriana Oreiro, lanzó su propia línea de ropa femenina, Las Oreiro. Entre sus diseños más destacados se encuentran los vestidos, y bajo la misma marca lanzó al mercado una línea de zapatos, carteras, cintos, jeans, faldas, minifaldas, corsés y lentes. Abrió tres locales comerciales y presentó la tienda online de la marca.

Sin embargo, la faceta empresarial no es la que Oreiro más destaca de su carrera. "No me considero una persona capaz para ser empresaria, no soy una persona que pueda llevar adelante un equipo profesional grande como es el nuestro. Ese es el rol que ocupa mi hermana, el rol que yo ocupo es el creativo", dijo este viernes en el foro de líderes America Business Forum, que se realizó en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Aseguró que toma decisiones todos los días respecto al negocio, y que junto a su hermana comparten la visión de cómo quieren hacer las cosas. "Sobre cómo queremos que se sientan las personas que están y nos acompañan", agregó.

A pesar de estas declaraciones, Oreiro hizo un comentario que perfectamente podría haber dicho un empresario: "En el país en el que vivimos es muy difícil ser rentable y pagar las cuentas, casi imposible", sostuvo.

Éxito y fracaso

El presidente de America Business Forum, Ignacio González, fue el encargado de entrevistar a la actriz en el escenario, quién le preguntó qué era el éxito para ella. Su respuesta causó la risa y aplausos de los miles de asistentes al foro: "El éxito es poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquila, sabiendo que no cagué a nadie".

Oreiro asegura haber encontrado un buen equilibrio entre sus actividades laborales y personales. "Mi vida es una vorágine de aviones, de conciertos, de películas. A veces, eso que es el próximo paso tiene mas que ver con lo simple. poder decir que no a un proceso super tentador, estar en mi casa, andar en bicicleta con mi hijo, llevarlo todos los días a la escuela. A mi me apasiona lo que hago profesionalmente, no podría vivir sin eso, pero también me gusta ser esposa, ser amiga, ser madre, estar en mi jardín, tener mi huerta, vivir de forma natural y sencilla".

Se considera una persona persistente, porque dijo que "sale a buscar las cosas que quiere", que fue lo que ocurrió con la película sobre la cantante argentina Gilda. "Quise hacer esa película durante 15 años y no conseguía los derechos. Encontré una mujer tan testaruda como yo, con tanta convicción por contar una historia, que fue Lorena Muñoz (directora de la película) y lo logramos. Muchas personas se sintieron identificadas", resaltó.

Sobre los fracasos, dijo que más allá de los fracasos profesionales, hay uno en particular que la hace sentir triste. "Hay muchos momentos de la semana en los que me siento extremadamente agotada, y eso para mi es un fracaso. Yo soy una persona muy enérgica, y siento que cuando no tengo la energía para acompañar todo lo que tengo ganas de hacerme, me pongo muy triste".

Antes de despedirse, Oreiro brindó un mensaje de aliento a quienes tienen un sueño que quisieran cumplir: "que lo intenten, que cambien, que giren 180 grados si tienen un sueño, que salten a la pileta, que crean en ellos o en ellas. con convicción todo se puede lograr".

"Vos tenes algo que te apasiona y que toda la vida lo dejaste a un costado, muy probablemente ese hobbie termine siendo tu verdadero éxito, tu verdadero camino. Es la historia de la mayoría de las personas sobresalientes. Muchos saben desde pequeños lo que quieren hacer y a otros la suerte se les presenta en la vida".