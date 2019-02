¿Cómo mide el éxito Francisco De Narváez?

“El éxito se mide según el promedio de buenas decisiones que tomamos”, sentenció este viernes el destacado empresario Francisco de Narváez, propietario en Uruguay de la cadena Ta-Ta, durante el America Business Forum que se realiza en Punta del Este y al que asistieron unas 5.000 personas.

Entrevistado por el periodista Alejandro Fantino, De Narváez consideró que el hombre nunca va a ser reemplazado por las máquinas, y que "al final es una cuestión de instinto".

Para el empresario un buen líder debe tener "la menor información posible". "Liderar esencialmente es hacer preguntas, tener dudas", señaló De Narváez al explicar que toca vivir en un mundo sin certezas. "La gente que se estanca es porque permanentemente busca las certezas", opinó.

Además remarcó que otra parte importante del liderazgo radica en el instinto, que es lo que permite aprender e innovar.

Asimismo, aconsejó que, más allá de mirar indicadores como la inflación, la información relevante con la que se tiene que contar es "en qué fecha del mes los colaboradores de la empresa tienen que pedir adelantos porque no les alcanza el sueldo".

De Narváez dejó en claro que él prefiere hablar de colaboradores y no de empleados, y contó que en su oficina solía tener un cartel que decía "tiene un minuto". "Si en un minuto no nos podemos decir lo que queremos decirnos, no estamos donde tenemos que estar" disparó.

El empresario contó su historia familiar: la inmigración de sus abuelos desde Praga hacia Colombia, luego Argentina y en 1956 a Uruguay. “Uruguay es un país confiable, por eso se vinieron para acá”.“En otros países las leyes son sugerencias. En Uruguay las leyes se cumplen, el que no las cumple va preso como debe ser. Eso da confianza”, subrayó.

Para De Narváez, el gran desafío del futuro será cómo se administra el tiempo libre de las personas.