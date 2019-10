Negocian "otro rival de nivel" en caso de que se frustre el amistoso con Argentina

¿Argentina no quiere jugar contra Uruguay? ¿Por qué no se firma el contrato acordado de palabra para medirse en un amistoso el 19 de noviembre? ¿Por qué la AFA no se pronuncia al respecto y permitió que Paraguay anunciara que jugará con su selección el 18 de noviembre?

Las preguntas invaden las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El partido amistoso que jugaría la selección uruguaya ante Argentina se daba por hecho. Y los dirigentes anunciaban que solo restaba la firmaba del contrato.

En la Asociación se tenía que el partido se jugaría en el New Bloomfield de Tel Aviv con capacidad para 30 mil personas.

Los dirigentes no oficializaron el amistoso contra el equipo de Lionel Messi pero el presidente Ignacio Alonso aseguró que estaba prácticamente cerrado.

El gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, informó a Referí sobre la expectativa que había despertado el duelo. Desde Tel Aviv le informaron que “en Israel hay 15 mil uruguayos y 80 mil argentinos por lo cual el partido despertó un interés muy alto. Seguramente, por la demanda, el estadio va estar lleno”, dijo Belza a Referí.

Diego Battiste

Asimismo, el técnico celeste Óscar Tabárez habló el lunes en la conferencia de prensa diciendo que el partido ante Argentina, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se lo han dado "como confirmado". "Es importante porque no teníamos partido para esa fecha. Jugar contra Argentina que es una potencia en Sudamérica es muy importante para ponerse a prueba. Debe ser para sacar conclusiones muy importantes porque son encuentros que motivan. Por el prestigio, o la historia del rival, no es un partido cualquiera”.

Pero quedaba un detalle: la firma del contrato. Los días fueron pasando y el contrato nunca llegó. Y para colmo, la Asociación Paraguaya de Fútbol sorprendió a propios y extraños anunciando la confirmación de un amistoso contra Argentina.

Y las dudas invadieron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se confirma el amistoso?

La Asociación del Fútbol Argentina sigue sin pronunciarse.

El técnico albiceleste, Lionel Scaloni, anunció: “Todos quieren jugar con la Argentina, pero no tengo ninguna confirmación. Me gustaría saberlo. Vi lo de Paraguay...”, respondió el técnico de la selección al ser consultado sobre este confuso episodio en Dortmund.

Define una empresa

AFP

El neutral Jorge Casales reveló a Referí que están en comunicación permanente con la AFA para la concreción del amistoso. “Argentina no está caído 100% y se está buscando otro rival de nivel. Entre hoy y mañana se tendría que definir”, dijo Casales.

El dirigente agregó: “En realidad lo de Argentina no sabemos bien por qué es”. De todos modos, en la negociación hay un intermediario que aseguró a la AUF que si no es Argentina el rival, será otro del mismo nivel. “El partido lo organiza el Municipio de Tel Aviv”, reveló Casales a Referí.

Otro dirigente agregó a Referí que el problema no es de la AUF sino de Argentina con una empresa. El problema radica en que la Asociación del Fútbol Argentino cedió los derechos de sus amistosos a una empresa que se encarga de la organización. Por ese motivo desde la AFA no se pronunciaron y esperan una definición.

La amenaza a Messi

AFP

La historia arranca en junio de 2018 cuando Argentina tenía previsto enfrentar a Israel en el marco de la preparación albiceleste para el Mundial de Rusia 2018.

Pero el partido se cayó por una serie de amenazas contra el astro argentino Lionel Messi.

Una serie de manifestaciones y amenazas, con personas que exhibieron camisetas albicelestes manchadas de sangre en la concentración de Argentina en Barcelona, determinaron la cancelación del juego.

“La Embajada de Israel lamenta comunicar la suspensión del partido entre los seleccionados de Israel y Argentina. Las amenazas y provocaciones dirigidas a Lionel Messi, que lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares y el temor a concretar el amistoso, no son ajenas a la cotidianidad de la población civil en Israel cuyos deportistas, sin ir más lejos, han sido en numerosas oportunidades objeto de violencia y atentados", señaló la legación diplomática en un comunicado divulgado por AFP.

Lo cierto es que la presencia de Argentina y Messi en Israel quedó en deuda y se pagaría con el amistoso de noviembre. Resta definir el rival.

Otero y las responsabilidades

Inés Guimaraens

Por su parte el cuerpo técnico celeste aguarda una definición al respecto.

El asistente técnico, Celso Otero, salió en defensa del gerente deportivo Eduardo Belza y dijo que la noticia salió desde la sede de la AUF.

Consultado en el programa Tirando Paredes de 1010AM, sobre si estaba confirmado el amistoso con Argentina, respondió: “No lo sabemos todavía. Es resorte de la gerencia deportiva en primera instancia que nos consta siempre está muy atenta a realizar las gestiones y cerrarlas y darlas por hecho cuando las tiene firmadas. Ahora, como tantas cosas que suceden, se mencionó que estaba realizado el partido con Argentina para el día 19 de noviembre y se dio como un hecho desde la Asociación. Yo nunca escuché decir a Eduardo Belza decir que estaba firmado como cuando viene y nos dice este partido está firmado con su respectivo contrato. Pero toma trascendía y la prensa lo difunde, con todo derecho, pero desde donde salió fue de la sede de la AUF y si hubo apresuramiento es responsabilidad de quien la dijo, nosotros siempre nos referimos a las cosas con la certeza de que hay un argumento, un documento o una posibilidad de demostrar que hemos actuado de buena fe. Si se juega o no ser verá en los próximos días”.

Ante la situación de incertidumbre que se planteó, la AUF no se quedó de brazos cruzados y salió a buscar un rival ante la eventualidad de no poder jugar contra Argentina.