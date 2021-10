¿Neto Volpi o Dawson? ¿Quién es el dueño del arco de Peñarol y qué dijo Larriera?

La titularidad de Kevin Dawson en el arco de Peñarol, después de cuatro años, tambalea. Las flojas actuaciones del arquero en algunos partidos claves de las últimas fechas llevaron a Mauricio Larriera a darle minutos y arco al brasileño Neto Volpi, quien se sumó al equipo a fines de junio. Pasó ante Boston River el domingo pasado y volvió a ocurrir este domingo contra Wanderers por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Volpi llegó al club cuando se asomaba en el horizonte de Peñarol los clásicos de la Copa Sudamericana contra Nacional. La intención de la dirigencia era que en caso de que Dawson sufriera alguna lesión o fuera expulsado, el club no tuviera que recurrir a alguno de sus goleros juveniles habida cuenta que Thiago Cardozo fue cedido a préstamo esta temporada a Deportivo Maldonado.

Contra Villa Española, en el Apertura, Dawson recibió un gol insólito de parte del golero rival, Facundo Silva, de tiro libre y desde atrás de la mitad de la cancha.

Pero su actuación más floja se dio en el partido de ida contra Athletico Paranaense por la Copa Sudamericana. Ahí tuvo incidencia directa en los dos goles que recibió Peñarol.

Por esa razón, Larriera probó a Neto Volpi ante Boston River. Una actuación contundente del golero brasileño le hubiera dado su titularidad en la revancha en Curitiba.

Leonardo Carreño

Neto Volpi, tercer partido en Peñarol

Pero Volpi tomó dos goles en los que pudo haber hecho más y tras el partido, Larriera declaró que no le era fácil volver al arco tras estar mucho tiempo parado.

Ahora, cuando el objetivo pasó a ser ganar el Uruguayo y el margen de error que existió en el Apertura se debe achicar considerablemente, Larriera volvió a apostar por Volpi, quien debutó en la 14ª fecha del Apertura contra Progreso.

"Lo de Volpi no fue puntual, hoy me decidí por un equipo tomando en cuenta un montón de factores, ya lo he hecho otras veces. No es algo puntual", le dijo el entrenador a VTV al final del partido ante Wanderers.

Consultado sobre quién es hoy el golero titular de Peñarol dijo: "Hoy Fue Volpi" y cuando le preguntaron quién irá al arco en la próxima fecha respondió: "No sé".

Staff Images / CONMEBOL Dawson estuvo en el banco de suplentes

El DT también hizo tres cambios para jugar ante el bohemio: Edgar Elizalde por Gary Kagelmacher, Damián Musto por Jesús Trindade e Ignacio Laquintana por Agustín Canobbio, quien estaba suspendido por acumulación de amarillas.

"Me la hizo difícil el grupo, esperé hasta último momento para designar a los que entraban jugando, por diferentes motivos. El sábado hicimos un entrenamiento de recuperación me miraban todos fijo y entrenaron como nunca, estimo que desde el punto de vista anímico estamos bien. La responsabilidad de no haber clasificado es del entrenador, los jugadores dieron todo, siempre se los agradezco", dijo el DT.

"Al triunfo le doy la importancia que tiene ganar en Peñarol todos los partidos que se nos presentan, estar en la punta, acercarnos en la Anual y desde el punto de vista anímico es una gran alegría después de la tristeza que tenemos todos por no poder llegar a la final de la Sudamericana", agregó. .

"Es una alegría los jugadores que fueron convocados a la selección; son los coletazos de haber hecho una gran Copa Sudamericana. Tenemos una semana bastante larga para trabajar y recuperare iremos viendo. Es un plantel donde hay competencia", expresó en relación a los jugadores que perderá para visitar a Rentistas: Giovanni González, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.