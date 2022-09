Neumáticos: el único negocio donde los argentinos vienen a Uruguay a comprar

Cambiar hoy una rueda de automóvil en Argentina se puede convertir en una verdadera pesadilla. En medio del conflicto paritario entre el Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas fabricantes, no se consiguen cubiertas en las principales cadenas y los precios subieron 150% en lo que va del año.

"Esa marca no tengo", "ese modelo no lo estamos trabajando", "no me está entrando mercadería", son las frases que se escuchan en los principales locales que comercializan neumáticos. Hoy conseguir una cubierta es una verdadera odisea y los precios se dispararon: "se perdieron los valores de referencia, ante la necesidad se paga cualquier valor", explicó una de las principales cadenas de centros de servicios integrales para el automotor.

Las cadena líder, con 39 sucursales en el país, manejaba en promedio un stock de 350 mil cubiertas. Hoy ese número apenas es de 30 mil. "La situación es alarmante. En promedio vendemos 35 mil neumáticos por mes, el stock actual ni siquiera alcanza para abastecer los próximos 30 días", sostuvo un importante empresario del rubro.

Hoy hay medidas que está agotadas hace meses. "Todo lo referente a neumáticos de alta gama y rodados grandes están en falta", dijo la fuente del sector. Desde Pirelli, les habían asegurado a las bocas expendedoras que en octubre se entregaría un 30% más de lo que se venía trabajando. "Es una promesa que en este escenario, sabemos que no van a poder cumplir", agregó.

Es que tras fracasar la audiencia del lunes, las tres empresas fabricantes de neumáticos en el país Fate, Pirelli y Bridgestone continuarán con su producción paralizada hasta este miércoles que las partes volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo.

La falta de stock en Argentina hizo que el comercio fronterizo uruguayo se viera beneficiado. Según consignó El País, la venta de neumáticos en Salto tuvo un fuerte incremento por el cruce de argentinos para comprarlos.

Héctor Luis Rodríguez, dueño de Gomería Viana ubicada en el departamento dijo: “Eso hace que los argentinos vengan en masa a comprar acá, debemos el único sector al que hoy le sirve tener el puente abierto”. En otros puntos fronterizos, como Paysandú y Fray Bentos, también se está dando el caso de argentinos que vienen con sus vehículos con neumáticos usados para cambiarlos por nuevos del lado uruguayo.

Suben los precios

El faltante incentiva el incremento de precios. Ante la necesidad, muchos conductores están abonando valores por las nubes. "Estamos calculando un incremento de enero a hoy del 150%, que se aceleró en los últimos cinco meses como consecuencia del conflicto", contó un empresario argentino.

En la cadena Norauto, en la medida 16 una Fate económica se ofrecía en febrero de este año a AR$ 26.350 (unos US$ 91); hoy en esa medida en la versión más barata cuesta AR$ 62.000 (unos US$ 213 al tipo de cambio paralelo actual). En el otro extremo hace siete meses atrás, la Eximia Pininfarina Sport 97W (235/70/16) valía AR$ 42.750 pesos; hoy una cubierta de caracte1rísticas similares cuesta AR$ 105.400 (unos US$ 362).

Horacio García, presidente de la Federación Argentina del Neumático (FAN) aseguró que en los últimos seis meses los precios "subieron un 60%", aunque en los locales distribuidores esos valores son aún superiores. "El stock bajó en el mercado porque, desde hace cinco meses hay un conflicto gremial y las empresas nacionales trabajan a un 40% de su capacidad", indicó.

El representante de la entidad —que nuclea a 180 mil empleados de gomerías del país— advirtió que en los comercios de reposición "hay stock para unos 15 días", problemática que no solo genera escasez de neumáticos y aumentos de precios, sino también inconvenientes para mantener operativa a la cantidad actual de personal.

La FAN, en un comunicado, advirtió en las últimas semanas que, "ante esta falta de neumáticos, los consumidores buscan alternativas en los países limítrofes, por lo que en las últimas semanas se registró un aumento de los cruces de argentinos que ingresan luego al país de manera ilegal". Los valores, a pesar de la devaluación de la moneda local, salen un 40% menos que en el mercado argentino.

El conflicto

Las negociaciones salariales comenzaron en mayo por lo que ya llevan cinco meses sin perspectivas de una pronta solución, con 35 audiencias y más de 20 medidas de fuerza.

El conflicto se profundizó el miércoles de la semana pasada cuando el sector empresario propuso un aumento del 38% por nueves meses —por el periodo que va de julio de este año a marzo de 2023— y, en respuesta, Sutna tomó un piso de la cartera de trabajo, hasta el viernes cuando las medidas de fuerza se trasladaron a las fábricas.

El sindicato reclama un aumento salarial para la paritaria 2021-2022 por encima de la inflación y el pago de un monto adicional del 200% por las horas extras de trabajo en las jornadas de fin de semana. Las compañías ofrecieron una suba del 66% y un bono.

Con El Cronista-RIPE