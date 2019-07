Neymar no tiene paz: PSG le aplicará medidas por no presentarse al entrenamiento

París Saint-Germain informó la ausencia del astro brasileño Neymar en la vuelta a los entrenamientos este lunes, y prometió "tomar las medidas apropiadas" que correspondan.

En un comunicado emitido por el club este lunes destacó: "El Paris Saint-Germain constató que el jugador Neymar Jr. no se presentó en el horario y el lugar acordados, sin haber sido previamente autorizado por el club", explicó el equipo francés en un breve comunicado.

Neymar llegó a París en 2017 a cambio de 222 millones de euros que le permitieron salir de Barcelona y desde entonces el brasileño ha perdido su estatus de intocable luego de dos temporadas complicadas, manchadas por las lesiones y actuaciones decepcionantes.

El entorno del jugador sostiene que el club fue debidamente informado de la ausencia del jugador de 27 años. "Tenemos agenda tanto comercial como institucional. Y esas fechas ya estaban agendadas hace meses", precisó NR Sports, agregando que Neymar comparecerá este sábado a la final del torneo de fútbol Neymar Jr's Five, cuyo cierre se realiza anualmente en su instituto en el litoral de Sao Paulo.

El torneo de fútbol aficionado Neymar Jr's Five es disputado anualmente por equipos de diferentes países, tanto femeninos como masculinos, y la final, en partidos de diez minutos, se celebra en el Instituto Neymar en Santos y cuenta con el patrocinio de Red Bull.

Barcelona, sospechoso de querer recuperar al jugador en este mercado estival, temporizó a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, la semana pasada: "Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, lo sabemos. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso".

Una declaración reforzada por la posición del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en junio: "Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

Neymar estuvo presente en el Maracaná para ver a sus compañeros coronarse tras el triunfo 3 a 1 sobre Perú con goles de Everton, Gabriel Jesús, y Richarlison, el descuento peruano estuvo a cargo del capitan Paolo Guerrero. Esto significó la novena Copa América para los brasileños. Neymar debió ver esta Copa América desde la tribuna ya que en un amistoso previo al certamen sufrió una rotura de ligamentos en la articulación del tobillo.

