Nico López se pierde el Mundial de Clubes por coronavirus

El uruguayo Nicolás López, delantero de Tigres de México, no podrá disputar el Mundial de Clubes de Catar por causa del coronavirus, luego de dar positivo en el último control previo al torneo que comenzará el próximo 1° de febrero.

“Desafortunadamente volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Catar”, escribió “el Diente” este jueves en su cuenta de Instagram, donde también comunicó que se encuentra aislado en su casa y con síntomas muy leves.

El plantel de Tigres se realizó los controles previos obligatorios para el viaje a Catar el miércoles y el jueves se conocieron los positivos de Nico, como también de Francisco Venegas y del preparador físico Guillermo Orta.

AFP

El jueves de la semana pasada, el Diente había dado positivo por primera vez y se estaba a la espera de un segundo test para ver si estaba recuperado, pero finalmente volvió a dar positivo.

De esta forma, el delantero no podrá disputar el Mundial con Tigres, equipo que clasificó al certamen tras haber ganado recientemente la Liga de Campeones de la Concacaf.

Claudio Cruz / AFP

Quien sí estará en Catar será el otro uruguayo de Tigres, Leo Fernández, el ex Fénix, quien este jueves fue titular en el partido en el que empataron 1-1 ante Necaxa por la jornada 4 del Guard1anes 2021.

Tras ese encuentro, el plantel se enfocará en el debut del Mundial de Clubes que será el 4 de febrero ante Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

AFP

Leo Fernández

El plantel viajaba este viernes a Doha y a su arribo al país iban a tener otra prueba de coronavirus y permanecer en cuarentena hasta saber los resultados.

Coronavirus contra los uruguayos

Además de Nico López, otro uruguayo, el árbitro Leodan González, se quedó sin poder dirigir en el Mundial de Clubes de la FIFA debido a que se contagió de Covid-19 en los últimos días, por lo que fue reemplazado por otro juez AUF, Esteban Ostojich, quien estará en el torneo.

Este jueves también se confirmaron casos positivos de otros uruguayos: Alexander Medina, el entrenador de Talleres de Córdoba de Argentina, y del lateral Mathías Olivera, quien juega en Getafe de España.

Programa del Mundial de Clubes

Así se jugará el Mundial de Clubes de Catar, que espera por conocer al representante sudamericano que saldrá de la final de la Libertadores de este sábado entre Palmeiras y Santos de Brasil.

Cuartos de final

4 de febrero:

11:00 Tigres (MEX) - Ulsan (KOR)

14:30 Al Duhail (QAT) - Al Ahly (EGY)

Semifinales

7 de febrero:

15:00 Vencedor primero partido - Vencedor Copa Libertadores

8 de febrero:

15:00 Vencedor segundo partido - Bayern Múnich (GER)

Final

11 de febrero:

12:00 Partido por la tercera plaza

15:00 Final