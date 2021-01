Viña, entre el sueño por la final y el seguimiento de Milan que ilusiona a Nacional

Matías Viña será uno de los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2020 este sábado en el Maracaná (hora), el mítico estadio de Río de Janeiro, donde su equipo, Palmeiras, intentará quedarse con el título ante Santos en una definición 100% brasileña.

El lateral izquierdo disfruta de este momento, luego de irrumpir en Nacional en 2019, ser figura del Campeonato Uruguayo, mejor jugador de la encuesta FútbolX100 de El Observador, y debutar en la selección en ese año, para luego ser transferido al equipo paulista, ganarse el puesto y meterse en la definición continental siendo una de los destaques de su equipo.

“La verdad que es algo muy lindo estar acá en esta instancia por estar decidiendo este titulo que es muy importante, no solo en lo individual para cada jugador, sino para la institución”, dijo Viña a la Conmebol en la previa de la final. “Es algo que llena mucho a todo el plantel y a la gente que trabaja en Palmeiras, porque es un sueño y vamos en busca de eso para poder conseguirlo”, agregó.

El defensor recordó que cuando decidió llegar al equipo brasileño uno de los objetivos era pelear la Libertadores. “Y fuimos en busca de eso, partido a partido, no desesperándonos, y por suerte estamos acá en la decisión definitiva. Hay que disfrutarlo con responsabilidad”.

🐷 "Ojalá sea un Maracanazo de #Palmeiras"



🟢🇺🇾 Entrevista exclusiva con el uruguayo Matías Viña, lateral de @Palmeiras que sueña con alcanzar la #GloriaEterna y levantar la CONMEBOL #Libertadores el sábado. pic.twitter.com/6ThSc6lM3o — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 27, 2021

La final será en Maracaná. “Es un estadio del que se habla mucho en Uruguay por lo que pasó hace mucho tiempo, pero de lo que se siguen acordando”, dijo Viña en referencia al título mundial de 1950, el Maracanazo, algo que ahora quiere lograr con su club. “Es algo que también da un plus y también uno sueña con que se dé algo parecido para festejar nosotros”.

En la previa del partido único, el lateral dijo estar tranquilo y disfrutando del momento.

Amanda Perobelli / Pool / AFP

“Sé que los míos van a estar hinchando por mí, mi familia, mi amigos, que es lo que más me importa, ellos me apoyaron desde que comencé en el fútbol y tener a ellos de mi lado da un plus a la hora de estas instancia”, agregó.

Viña recordó que llego hace muy poco a Palmeiras y ya estar en una definición es motivo para disfrutar.

“Profesionalmente, comencé el año pasado a jugar y la verdad que se ha dado todo muy rápido”, dijo el jugador de 23 años que marcó uno de los goles de su equipo en la serie semifinal ante River Plate argentino.

Nathalia Aguilar / Pool / AFP

“No es fácil llegar a esta instancia, así que tratar de disfrutar, dar lo mejor de cada uno y tratar de conseguir el título, que es lo que todos soñamos”, comento el lateral, que es uno de los mejores defensores de la Libertadores.

🏆 ¡Dos pilares de peso en la banda izquierda! 👊



🇺🇾🆚🇧🇷 Las estadísticas comparativas entre Matías Viña y Felipe Jonatan, laterales izquierdos de #Palmeiras y #SantosFC.



🔜 Este sábado buscarán la #GloriaEterna en la Final de la CONMEBOL #Libertadores en el Maracaná. pic.twitter.com/5BUV5NP2Nz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 26, 2021

Lo siguen desde Italia y Nacional se ilusiona

La final del sábado será seguida desde Italia, más precisamente desde las oficinas de AC Milan, donde siguen al futbolista uruguayo, según informa este jueves el portal de Tuttosport.

Amanda Perobelli / Pool / AFP

El lateral ya había estado en la mira del equipo rossonero a fines de 2019, pero finalmente pasó a Palmeiras, en su primer traspaso internacional y único hasta el momento.

Su buen nivel en la Libertadores, más su crecimiento en la selección, donde en este 2020 debutó en Eliminatorias, le han dado una mayor valoración al futbolista oriundo de Empalme Olmos, Canelones.

En diciembre de 2019, el lateral fue transferido a Palmeiras, que pagó € 3,3 millones por el 60% de su ficha.

Nacional mantiene el 40% de restante, a la espera de una futura transacción y mira con expectativa un futuro traspaso del futbolista.