Nicole Neumann se comprometió en Uruguay: "¡Qué mágico empezar el año así!"

Nicole Neumann empezó el año con una promesa: de matrimonio. La modelo argentina se comprometió con el piloto de carreras Manuel Urcera mientras se encuentran de vacaciones en José Ignacio.

La pareja compartió las fotos de su compromiso, después de más de un año y medio de relación, en sus redes sociales.

En las imágenes se ve a la modelo llegar con los ojos vendados y al piloto entregarle un anillo antes de reunirse con miembros de la familia, todos vestidos en tonos blancos y naturales. “¡Sí, quiero! Manu Urcera. ¡Me explota el corazón de felicidad! ¡Qué mágico empezar el año así! #2023BrideToBe”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que muestran el anillo de compromiso.

En un video ella aseguró que no imaginó la sorpresa que su novio tenía preparada. “Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, comentó.

En sus historias compartió la lectura de una de una carta de Frida Kahlo –la artista favorita de la modelo– al poeta Carlos Pellicer. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”.

“Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto”, escribió Neumann y le dedicó un agradecimiento al hombre que será su marido: “Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas, que son parte de mí. Y ahora, forever & ever. Te amo”.