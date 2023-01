Pachu Peña habló sobre el grave accidente que tuvo en Año Nuevo: "Pudo ser una tragedia"

Durante las primeras horas del 2023, el humorista argentino Pachu Peña sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba Buenos Aires hacia Carlos Paz, en Córdoba, para realizar un espectáculo. Si bien el accidente no le dejó grandes secuelas, ahora el comediante de 60 años dio por primera vez su testimonio sobre lo ocurrido, cómo fueron los días posteriores al choque, y cómo se sintió luego de la situación.

Entrevistado por el programa Intrusos, Peña narró: "Me dolió mucho el cuerpo el primer día por la tensión del accidente. Podría haber sido una tragedia. Venía con lluvia manejando de Buenos Aires porque teníamos función y llovía bastante en el tramo de Rosario a Córdoba".

"Yo venía tranquilo, con cubiertas nuevas, freno nuevo, sin el celular", aclaró el humorista. "No sé si agarré un charco de agua o de aceite pero perdí el control del auto y empecé a dar unos giros. Gracias a Dios que no venía nadie detrás porque sino no sé qué hubiese pasado".

El exintegrante del plantel de Videomatch y Showmatch contó que luego del choque, con la asistencia de otros conductores se encargó de reparar el paragolpes delantero de su coche, que se había salido con el impacto, y que el resto del viaje hasta la localidad cordobesa fue tranquilo.

"A la noche hice la función como correspondía, pero después me dolía el cuerpo como si me hubieran cagado a palos", agregó.