Nito Artaza y su denuncia a Marcela Tauro y Susana Roccasalvo: "Yo se que hay que entretener al público, pero no decir barbaridades"

Nito Artaza declinó iniciar acciones judiciales contra las periodistas Marcela Tauro y Susana Roccasalvo, ya que recibió las disculpas de forma pública y personal sobre hechos que lo ofendieron.

Finalizadas sus últimas funciones en el Nogaró de Punta del Este, el actor e imitador argentino conversó con El Observador sobre dos proyectos: "Quiero seguir produciendo, hace un tiempo que no estaba produciendo y ahora voy a producir de nuevo. Es viable, porque es un adelanto que uno le da al autor, lo mismo sucede con los autores argentinos, también hay muchas obras. Lo ideal sería que no haya tanto monopolio, que solamente una o dos personas manejen únicamente esos derechos. Yo hace mucho que también vengo diciéndolo y que la asociación empresarial teatral, también pueda sugerir que esos derechos se puedan conseguir para los productores. Pero hay muchas obras argentinas que es lo que estamos pensando, hay muchas obras argentinas de mucho talento, como los éxitos argentinos que hay y una del extranjero que la compramos, hacemos un adelanto, hacemos un esfuerzo y después producirla".

Por otra parte y sobre su situación personal contó: "Estoy disfrutando mucho de la vida, de los afectos, viendo a ver qué trae la marea".

Sobre las acciones judiciales que podría iniciar en Argentina a las dos periodistas, dijo: "Vi algunas cosas y yo amenazo con justicia. Todo eso no es así. Cuando puntualmente se dijeron inexactitudes y además tan graves, agradezco a Marcela Tauro, lo desmintió. Me alegro que haya tenido esa honestidad intelectual de desmentirlo y (Susana) Roccasalvo también lo hizo. Además del otro invento que hicieron de Mar del Plata (sobre un presunto romance), les agradezco. Yo no voy a hacer ninguna acción judicial. Que hablen de mí está bien, eso es normal de cualquier persona, pero no hacer una ofensa. Eso fue un momento de calentura, ya pasó, sana, sana. Hable con ambas. Pero tampoco que digan una barbaridad. Una cosa es que se diga en chiste, yo se que hay que entretener al público, pero no decir una barbaridad como dijeron. Hable con ellas personalmente, les agradezco por haber escuchado también, nada más que, para no herir a nadie, a eso me refiero".

Consultado sobre si tiene una conversación pendiente con su expareja, Cecilia Milone, Artaza optó por no hacer comentarios.