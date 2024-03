No es un 8M más

Hoy no es un 8 de marzo más. Definitivamente, no. Siempre tengo algo que decir sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero esta vez, no me salen las palabras. El 7 de octubre marcó un antes y un después en mí.

No me puedo sacar de la cabeza la imagen de Naama con su pantalón ensangrentado, siendo subida por la fuerza a una camioneta, rodeada de sus violadores. Esa imagen se ha convertido en un símbolo de la lucha que aún nos queda por delante. No solo luchamos por igualdad salarial o por el reconocimiento de los trabajos no remunerados, tan esenciales para la sociedad y tan invisibilizados a la vez. Nos enfrentamos a una batalla aún más profunda y dolorosa: la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, desde el acoso cotidiano hasta los abusos más aberrantes. ¿Pero qué sucede cuando el cuerpo de las mujeres se convierte en un campo de batalla? ¿Cuando la violación y la tortura se utilizan como armas de guerra, con el objetivo de desmoralizar y destruir a una comunidad? La situación descrita es un escenario de horror que, desafortunadamente, no es producto de la ficción. En febrero, Naciones Unidas envió a Pramila Patten, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos a Israel, para recoger testimonios de mujeres secuestradas por Hamás. La visita de Patten, de 17 días, incluyó el análisis de más de 5 horas de video y más de 5000 fotos. Al final, la representante especial informó haber encontrado "información clara y convincente" de violaciones y torturas sexualizadas contra rehenes capturados durante los ataques del 7 de octubre. Este reporte no es más que la punta del iceberg de una realidad que muchas mujeres enfrentan en zonas de conflicto alrededor del mundo. El silencio de la comunidad internacional, y en particular de aquellos organismos que se supone deben protegernos, es ensordecedor. Mientras escribo estas líneas, 19 mujeres continúan secuestradas por Hamás, sometidas a violaciones y humillaciones sistemáticas cada día. Sus nombres resuenan como un grito de auxilio que no podemos ignorar: Liri Albag, Noa Argamani, Karina Ariev, Agam Berger, Shiri Bibas, Amit Buskila, Emily Damari, Carmel Gat, Daniela Gilboa, Maya Goren, Romi Gonen, Inbar Heiman, Ofra Keidar, Naama Levy, Shani Louk, Doron Steinbrecher, Arbel Yehoud, Eden Yerushalmi. Es nuestro deber levantar la voz por ellas, convertirnos en sus portavoces y no cesar en nuestra lucha hasta que cada una sea liberada y se haga justicia. El 8M de este año no es solo una fecha para recordar los logros alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres, sino también un llamado urgente a la acción frente a las atrocidades que aún se cometen contra ellas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las mujeres sigan siendo utilizadas como instrumento de guerra. Es hora de que todos, gobiernos, organizaciones y ciudadanos, nos unamos para poner fin a esta barbarie. Debemos presionar para que se apliquen sanciones más severas contra aquellos que perpetran estos crímenes y asegurar que se brinde apoyo y reparación a las víctimas. Este 8 de marzo, más que nunca, es un día para reflexionar sobre la lucha que aún nos queda por delante. Por Naama y por todas las mujeres cuyas voces han sido silenciadas, hoy nos toca gritar más fuerte. No descansaremos hasta que la justicia prevalezca y la paz reemplace al dolor y al miedo. Este no es un 8M más; es un punto de inflexión en nuestra lucha por un mundo donde ser mujer no sea sinónimo de vulnerabilidad ni de guerra.