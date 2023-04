"No es un juego de niños, nos jugamos la vida": la condena al cómplice ruso del caso Astesiano

El caso Astesiano sumó su cuarta condena este martes, luego de que el juez Alejandro Asteggiante validara el acuerdo abreviado formulado entre la Fiscalía y el ciudadano ruso Alexey Slivaev. La fiscal adscripta Gloria Nicolini manifestó en la audiencia que presenció El Observador que Slivaev "captaba a ciudadanos rusos a través de redes sociales, aportándoles información sobre Uruguay y cómo gestionar la nacionalidad natural, así como también realizar las traducciones de dichos ciudadanos que luego fueron presentadas ante las autoridades nacionales".

En la larga alocución que realizó Nicolini, acompañada de la titular Sabrina Flores, describió casi una decena de casos en las que Slivaev intervino y que le valieron una condena por suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir. En esta organización, el condenado tuvo "un rol activo y fundante".

Allí, la fiscal detalló los vínculos entre Slivaev, el escribano Álvaro Fernández y su pareja, Patricia Medina (imputados en la causa). A su vez, informó que llegó a abrir al menos una empresa para canalizar los negocios. También describió uno a uno los archivos incriminantes que encontraron en los diversos allanamientos realizados, entre ellos, una carpeta en la computadora de Fernández que se llamaba "Alexy" y que tenía varios datos de partidas.

A su vez, leyó varios chats entre Fernández y Slivaev que dejan en claro el rol de cada uno. El primero de ellos fue el 10 de mayo de 2022, entre las 8:25 y 8:35 de la mañana.

Slivaev: Álvaro, antes de dar dinero te pregunté más de una vez: ¿estás seguro? Me aseguraste que sí. No lo conocí y tampoco nadie más. Todos los clientes es mi trabajo, todo lo de Uruguay es tu trabajo, tu responsabilidad. Te escucho completamente.

Fernández: Ahora tranquilo, no podemos hacer más problemas, esto no es un juego de niños, nos jugamos la vida y hay que ser muy astutos para sacar adelante el negocio. Acá no vamos a hablar con nadie más por ahora. Esperaremos y haremos todo para que salga. No podemos entrar en pánico. Estoy seguro que tiene que salir, tenemos que ser positivos. No podemos cometer errores, ahora esperaremos.

El 24 de mayo de 2022, entre las 8:13 y 11:19, tuvo lugar la siguiente conversación.

Slivaev: Hoy lo más importante es Garnik (uno de los rusos a los que iban a gestionarles el pasaporte)

Fernández: Estoy en y con eso. No te preocupes.

Slivaev: Tolstoi quiere engañar una vez más, no puedes pagarle más. Y que devuelva lo que recibió. No hizo su trabajo. El resto pagó en el hecho.

Minutos después, continuó:

Slivaev: Tenemos que buscar otros canales más fiables, incluso más caros, pero precisos. Es necesario.

Fernández: Estoy concretando otro canal, más confiable y seguro.

Slivaev: Perfecto

Fernández: Estoy buscando la partida para Garnik y Perevalova. No es fácil. Espero la encuentren pronto.

En varias ocasiones, Slivaev firmaba documentación como traductor idóneo del ruso al español. También quedó filmando, junto a Fernández, ingresando a dependencias de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) acompañando a personas a realizar trámites.

Para la organización de la que participaba Slivaev fue que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano hizo gestiones ante instituciones y tuvo diversas reuniones para conocer el negocio.

"Todo es verdad, pero yo no sabía que eran falsas"

Cuando el juez Asteggiante le preguntó –por protocolo– a Slivaev si admitía el proceso abreviado, él le contestó: "Todo es verdad, pero yo no sabía que eran partidas falsas".

Después de un momento de silencio, Asteggiante le aclaró que para realizar el acuerdo él debía admitir los hechos, y el delito de suposición de estado civil requiere haber tenido dolo, es decir, haberlo cometido a propósito. Cuando le aclaró el punto, Slivaev le manifestó que tenía intenciones de validar el acuerdo, por lo que no sostendría esa declaración.

La pena es de 24 meses por un delito continuado de suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración con asociación para delinquir.

De los 24 meses, seis meses y 21 días ya los cumplió en prisión, un mes lo tendrá en prisión domiciliaria y el resto en régimen de libertad vigilada. En estos meses deberá fijar domicilio, concurrir una vez por semana a la seccional.

Además, tiene prohibido acudir a oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y salir del país.