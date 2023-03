Caso Astesiano: las internas entre Gómez y Fossati y la polémica por las filtraciones

Este fin de semana se divulgó un audio de la fiscal Gabriela Fossati, quien investiga el caso del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, en el que la magistrada afirmó que la investigación "no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes". En el audio, al que tuvo acceso El Observador, Fossati dijo que "las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía" porque, según consideró, que la investigación llegue a su fin no le interesa a nadie.

Luego de la divulgación en el programa Legítima Defensa este viernes, la fiscal le pidió al fiscal de Corte, Juan Gómez, que la aparte de la investigación de Astesiano y obtuvo una certificación médica por 15 días. Las idas y vueltas entre Gómez y Fossati han sido públicas en reiteradas oportunidades. ¿Cómo se llegó a esta situación?

El traslado denegado

No es la primera vez que Fossati le pide a Gómez que la releve del caso Astesiano, ya le había pedido el cambio de fiscalía amparándose en lo que ella entendió que era una promesa que Gómez le había hecho: en noviembre pasaría a encabezar una fiscalía de Delitos Complejos. Actualmente, ella se desempeña en Flagrancia, que —a grandes rasgos— se ocupa de hurtos, rapiñas, estafas menores, entre otros.

Al acercarse la fecha de su supuesto traslado, Gómez decidió que debía quedarse en donde está hasta que culmine el caso Astesiano, lo que generó la molestia de la fiscal.

La relación entre Fossati y Gómez era buena, de hecho fue él quien la eligió para ocupar ese rol cuya ocupación ahora posterga en Delitos Complejos. Ella era una acérrima enemiga de la gestión de Jorge Díaz –con quien tuvo varios cruces– pero valoraba de Gómez su honestidad y su trayecto dentro de Fiscalía. Sin embargo, en noviembre, la fiscal lamentó su falta de respaldo. "Lo mejor parece ser que yo no siga (...) Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga respaldo real de la jerarquía", dijo la magistrada Montevideo Portal en ese momento.

De hecho, Fossati le advirtió a Gómez por el enlentecimiento que podía tener la causa de Astesiano por la cantidad de trabajo que estaba ingresando en su fiscalía. "Le respondí que tuviera presente que con turnos semanales y 600 y pico de causas, o bien se enlentecería esta investigación, que a mi juicio debería ser priorizada porque parece ser lo que todos reclaman, o desatendería los otros cientos de casos. Que me deslindaba de toda responsabilidad en ese sentido", contó

Fossati utilizó en varias oportunidades su cuenta de Twitter para manifestarse, incluso para enviar mensajes sobre Gómez. En este sentido, el fiscal de Corte aseguró que los fiscales deben actuar con "mucha prudencia y equilibrio". "La Asociación de Fiscales Iberoamericanos recomienda prudencia en el uso de las redes sociales", dijo a principios de febrero en una rueda de prensa.

Las filtraciones

La investigación estuvo marcada por chats de texto y audios que Astesiano mantenía con una cantidad de personas, entre ellos, funcionarios policiales. El material filtrado pasó a ser objeto de investigación de Fossati, que abrió una nueva línea de trabajo para investigar las filtraciones.

En el audio viralizado este fin de semana, que derivó en la certificación médica de la magistrada, Fossati dijo que "las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía".

El fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo el 9 de febrero a Radio Universal que realizó una investigación para conocer si algún funcionario de la Fiscalía había filtrado chats u otra información sobre la investigación a Astesiano y que no se encontraron indicios de que eso haya sucedido.

"Hicimos las averiguaciones y ayer se puso en conocimiento de la fiscal de qué personas han ingresado a esas carpetas: qué día a qué hora”, contó. “Eso es lo podemos hacer y, obviamente, no encontramos ninguna situación que a nosotros nos llame la atención, sin perjuicio de la opinión que tenga la señora fiscal y, en ese caso, haremos lo que se deba hacer para continuar si hubiere alguna investigación, si alguna de las personas que aparecen ingresando a esa carpeta investigativa no deberían haber ingresado”, informó en ese momento.

Consultado sobre el audio de Fossati en el que afirma que se está filtrando información de ministerios, Presidencia y Fiscalía, Gómez dijo a El Observador que las personas que accedieron (y acceden) a la carpeta investigativa "son de confianza de la fiscal", porque son parte de equipo.

"Toda la trazabilidad de lo que ingresa, quién ingresa, si ingresa alguien que no tiene por qué hacerlo, está. ¿Cómo se va filtrar de alguien de confianza de la fiscal del caso? Los que tienen acceso son las personas que trabajan con ella", señaló Gómez.

La justicia y la política

Fossati sabía que en una investigación que implica, nada más y nada menos, que al exjefe de custodia del presidente de la República, la política se iba a entremezclar con sus actuaciones. De hecho, así lo afirma en el audio que se dio a conocer este viernes: a las personas que sí les interesa la investigación es porque buscan "sacar rédito político" del tema y "a los otros no les interesa", dijo.

Jerarcas de gobierno desfilaron por Fiscalía para declarar. Pero también quedó involucrada la oposición.

El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal viajó hasta la casa de Raúl Astesiano, el padre de Alejandro. En la puerta de la casa, en Barra del Chuy, tuvieron una conversación que el propio Astesiano (hijo) dio a conocer desde la cárcel.

El hecho embretó a la oposición que hasta ese momento había criticado la postura del Ejecutivo frente al caso que había tomado la agenda pública durante varias semanas como el hecho más relevante de la actualidad nacional.

El abogado de Leal, Diego Camaño, le pidió a Fossati que le aclarara cuáles eran los hechos por los que decidió investigar a su cliente. "Ella le transmitió que a su juicio en esta instancia no correspondía", comentó el vocero de la fiscalía, Javier Benech. Ante esta respuesta, Camaño pidió que la causa sea archivada, pero Fossati se lo negó.

A este cimbronazo para el Frente Amplio le siguió una denuncia al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, de parte de la magistrada. "Lo que está en riesgo” es “cuál es el límite de la política para opinar”, criticó en ese momento Pereira. El FA consideró que la denuncia "es injusta".

"No me doy cuenta dónde la pude haber ofendido, pero las personas se pueden sentir ofendidas. Yo no la quise ofender ni objetivamente ni subjetivamente”, declaró Pereira en rueda de prensa.

La magistrada presentó la denuncia contra el presidente del FA por difamación e injurias, luego de que él dijera —en Desayunos Informales el pasado 22 de febrero— que la fiscal no había "actuado de acuerdo a derecho".

Pereira consideró que "hay un yerro muy importante de la fiscal Fossati” en la denuncia en su contra, aunque indicó que eso “ni siquiera es lo importante”. “Lo importante es que en política hay un hecho grave que está sucediendo en Uruguay y resulta que tenemos que hablar si yo difamé o no a una fiscal”, consideró.