"No está entre mis preocupaciones", dijo Cosse tras el apoyo de Orsi para que sea presidenta del Congreso de Intendentes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, descartó que evalúe consideraciones para ser la presidenta del Congreso de Intendentes. Su par de Canelones, Yamandú Orsi, dio este jueves su apoyo a esa posibilidad, pero Cosse la echó por tierra.

"Este es un tema que no hemos hablado y no está entre mis preocupaciones", afirmó la intendenta en declaraciones a Telemundo (canal 12), luego de que Orsi planteara: “A los y las compañeras del Frente Amplio: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos 6 meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: ¡¡tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!!”. Lo escribió en Twitter la mañana de este jueves.

Cosse, por su parte, fue breve en sus declaraciones y añadió que no conversará con Orsi “ni con ningún compañero” a través de los medios de prensa, consignó el noticiero.

Los intendentes de Canelones y Montevideo venían negociando hace meses la posibilidad de alternarse cada uno, seis meses en el cargo. Pese a que Orsi tenía aspiraciones de asumir esa presidencia, Cosse movió las fichas y también había planteado su interés. Los intendentes del Partido Nacional, por su parte, se niegan a esa posibilidad.

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad en caso de que sus dos correligionarios no llegaran a un acuerdo. “Si no hay acuerdo entre Yamandú y Carolina, estoy dispuesto a tomar la Presidencia del Congreso”, dijo a El País este miércoles.