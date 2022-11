Servicio de agua en Maldonado en temporada tendrá dificultades: “Habrá que rezar”, dijo jerarca

“Hay muchas cosas que ya no aguantan, ya cumplieron su vida útil. La situación de Maldonado con referencia a agua y saneamiento es complicada”, alertó este jueves el director de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE Maldonado, Jesús Bentancur.

En una entrevista con FM Gente de Maldonado, el jerarca afirmó que el abastecimiento de agua potable en el departamento enfrentará dificultades durante los próximos meses de verano cuando se incremente la demanda debido a la falta de inversiones.

Según explicó el departamento tiene 40.000 metros de cañería de fibrocemento que ya cumplieron su vida útil y que ya habría que haberla recambiado por otro tipo de material. En tanto, apuntó que hay otros 8.000 metros de cañería de hierro también para sustituir, donde pasa “un hilito de agua”. “Ese es uno de los problemas, cuando se le da un poco de presión o sin presión rompen”, indicó.

Maldonado cuenta con una población estable de 230 mil personas, pero que podría duplicarse durante la temporada de verano. En ese sentido, Bentacur señaló que “asistir con agua al doble de la población va a tener sus inconvenientes”. “Ya tuvimos el verano pasado problemas en la zona de Piriápolis y vamos a volver a tenerlo”; dijo a modo de ejemplo.

“Tenemos una planta muy buena que es Laguna del Sauce, pero al este del arroyo Maldonado tenemos Laguna Blanca y Laguna Escondida que están al 100% de su capacidad, y si llega a sucederle cualquier cosa a una de ellas también vamos a tener problemas ahí”, añadió.

“Estamos pendientes de un hilito y realmente yo siempre digo que cuando llegue el 15 de diciembre, el 20 de diciembre hay que rezar también”, añadió.

Obras por más de US$ 100 millones

El departamento aporta U$S 50 millones de los U$S 400 millones que recauda anualmente OSE. Bentancur señaló que desde la dirección del ente ya se le informó que “es imposible atender” las necesidades de infraestructura que tiene Maldonado, porque solo se cuenta con US$ 70 millones anuales para hacer obra en los 19 departamentos.

Para en los próximos años poder hacer las obras requeridas que se estiman en unos US$ 80 millones se evalúa la posibilidad de constituir un fideicomiso. A esto se suman otros US$ 50 millones que serían necesarios para tener dos plantas desalinizadoras que den respaldo a Laguna del Sauce y a la zona ubicada al este del arroyo Maldonado. La problemática fue planteada en las últimas semanas al presidente Luis Lacalle Pou y también al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

“Somos el único departamento que crece y crece, pero tenemos lo mismo que hace 20 años atrás. Maldonado ya tiene poblaciones de todo el año que se han venido a instalar acá, la zona de José Ignacio se ha desarrollado a una velocidad maravillosa. Buenísimo, pero a nosotros nos genera tremendo problema no tener infraestructura adecuada como para darle cumplimiento a los servicios”, apuntó.