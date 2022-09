"No les podemos mentir a los jóvenes": la advertencia del rector de la Udelar por la inserción laboral en ciencias

El Senado busca resolver uno de los grandes problemas que planteó esta Rendición de Cuentas: eliminar el impuesto adicional al Fondo de Solidaridad sin afectar, por esa vía, los recursos de la Universidad de la República. Un mensaje presupuestal para la entidad que ha significado un “tiro en la línea de flotación”.

Según su rector, Rodrigo Arim, el proyecto del gobierno representa una merma de $ 600 millones en lo disponible para inversión y gastos. Más allá de escasos fondos para programas puntuales logrados vía reasignación, la casa de estudios ve en riesgo siete nuevas carreras, entre otros aspectos.

Las últimas presencias de las autoridades universitarias en las Parlamento estuvieron referidas, casi exclusivamente, a temas presupuestales. “Siempre estamos dando vueltas alrededor del mismo problema de los recursos”, lamentó el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), que se preguntó si la Universidad no debería encarar una importante reestructura.

“No soy del palo de la ciencia” dijo Domenech, abogado y escribano, “pero tengo que reconocer que el mundo mira hacia la ciencia y que lo que abre el futuro a nuestros jóvenes no es la abogacía, el notariado, ni las ciencias económicas”. Sin embargo, dijo ver que año tras año gran cantidad de jóvenes optan, precisamente, por esas carreras.

“Me pregunto si la Universidad no tendría que hacerles un gran favor a los jóvenes y decirles que el futuro no va por el lado de las letras, sino de las ciencias”, dijo. La reestructura, explicó, tendría basarse en parte en una suerte de orientación vocacional y de tratar que la juventud vaya para el lado de las ciencias. Así, dijo, podrían transferirse recursos que cree que "se están utilizando estérilmente, fruto de la inercia que uno lleva en la vida" al campo científico que, remarcó, es el futuro.

Domenech hizo estos comentarios a mediados de agosto, durante la última sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Fue en presencia del rector Arim, que reflexionó sobre la propuesta para reconocer que los jóvenes reaccionan ante incentivos externos. Por ejemplo ante la emergencia sanitaria.

Según informó en 2021 la matrícula en la Facultad de Ciencias, literalmente, "explotó". De 400 alumnos que habían ingresado el año anterior, se pasó a 1.400. Si bien este año no se llegó a ese número, los matriculados suponen de todas formas el doble de los que había antes de la pandemia. El otro lugar que "explotó", agregó Arim, fue en las carreras vinculadas a la salud.

El rector de la universidad recordó que un fenómeno similar se había producido en Agronomía a inicios de este siglo, en medio del "boom sojero y ganadero" que hizo incrementar una matrícula que venía en descenso. "Los gurises reaccionan a la noción de que hay incentivos externos en estas cuestiones", señaló.

Arim dijo compartir la "mirada a largo plazo" de Domenech, pero hizo una advertencia. "No les podemos mentir a los jóvenes", dijo. "La ciencia es el futuro de la humanidad y del Uruguay, pero en el Uruguay no hay quien demande ciencia si no es la Universidad de la República". Así, precisó, si egresan 700 científicos por año, no hay entidad o empresa que los absorba.

El rector informó que una encuesta reciente realizada entre egresados demostró a que la Facultad de Ciencias "no le va bien" en inserción laboral. "Uruguay no tiene políticas para generar la inserción laboral de estos gurises", afirmó. Las encuestas también demostraron que el nivel más grande de emigración entre los universitarios es entre los egresados de la Facultad de Ciencias.

"No quiero tener más economistas y contadores", reconoció. "Ahora, los economistas y contadores siguen insertándose en el mercado de trabajo". En esas áreas, sostuvo, el problema es inverso: cómo hacer que se reciban, porque el mercado los absorbe. Algo que no pasa, insistió, en la ciencia. "Lo que falta es músculo de política pública, con sentido de soberanía nacional en estos casos", dijo.

Para Arim, falta un plan nacional que genere incentivos para la incorporación de esos recursos humanos en todo el entramado productivo y social. "Estamos perdiendo gente con esto y estamos perdiendo oportunidades", advirtió. "Estoy convencido de que si no formamos más gente en ciencias en general, vamos a tener grandes dificultades grandes en el futuro".

Con todo, precisó, la tasa de desempleo entre los universitarios es la mitad del promedio nacional. En ingeniería y ciencias económicas es "casi cero", en tanto en el resto se ubica entre 2% y 3%. "Formarse a nivel universitario claramente genera oportunidades", dijo. "No estamos sobreformando: nos faltan muchos universitarios en el Uruguay".

La reflexión de Arim sorprendió a Domenech. "M’hijo el dotor funciona", le señaló el senador cabildante. "Todavía funciona, es brutal", reconoció Arim. "Hay una inserción dinámica". Según el rector, si bien en carreras como Derecho o algunas áreas vinculadas a Ciencias Económicas hoy se esté pagando menos o existen algunas dificultades, el problema no es que los egresados, en general, no tengan empleo.

"Jóvenes con problemas de empleo hay muchos", le dijo Domenech. "Claro, pero son problemas de empleo, no de desempleo", le explicó el rector.