No llame: cómo funciona y qué llamadas evitará el registro que busca regular las promociones telefónicas

Las tediosas llamadas telefónicas de números desconocidos donde se ofrecen promociones de celulares, tarjetas de crédito o débito o descuentos en algún servicio tendrán un límite a partir del próximo año. A partir del 1° de enero entrará en vigencia el artículo 181 de la Rendición de Cuentas que crea el Registro Nacional No Llame, donde la gente podrá anotarse para evitar ese tipo de llamadas. Sin embargo, tendrá algunas excepciones.

Los usuarios de las telefónicas podrán solicitar ser parte de un listado para ya no recibir promociones, ofertas de contratos o publicidad. ¿De qué manera? A través del nuevo registro. Este recurso, que estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), según detalla el artículo 181 la ley aprobada, dará la potestad a los usuarios de las telefónicas que ya no quieran ser consultados por posibles beneficios y tendrá como objetivo "protegerlos", en cualquiera de sus modalidades, "de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados a través de los mismos”.

Los interesados, que sean consumidores o usuarios de un servicio de telecomunicaciones, podrán manifestar su voluntad de no ser contactados y luego denunciar si existe un incumplimiento de la ley. En caso de que una empresa no respete estos casos, la situación será evaluada por la Ursec, "quien podrá aplicar las sanciones que entienda pertinentes”.

El registro será a través de un sitio web, donde las personas podrán poner su número de teléfono y confirmar que no quieren recibir las llamadas, afirmó el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara a El Observador. A partir de ahí las empresas deberán fijarse si los números a los que pretenden llamar no se encuentran incluidos en el registro.

Si bien la ley comienza a regir en enero, hay procedimientos que deben realizarse posteriormente para que el registro comience a funcionar. Primero es reglamentar la ley a través de un decreto, donde se especificarán claramente los alcances y las sanciones; y además se deberá crear el sitio. La idea del gobierno es que quede operativo durante el primer trimestre de 2022, sobre el mes de marzo.

Pero no será tan sencillo librarse de las llamadas. En la ley quedan exceptuados de ese registro "las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo", por lo que las compañías telefónicas podrán contactarse con su cliente para ofrecerles un nuevo contrato de telefonía móvil cuando se esté por finalizar el vínculo o también los bancos comerciales podrán seguir enviando sus promociones de tarjetas a sus clientes.