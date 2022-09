"Te cabe el plomo": mirá la carta de Parentini que tiene amenazas a Heber y a Mendoza

El barrabrava y homicida Edwin "Coco" Parentini –hoy preso– amenazó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.

A continuación, las cartas que fueron escritas de puño y letra en hojas de cuaderno de escuela, en la celda de Parentini, junto a su transcripción.

Hoja 1 de la amenaza

Hoja 2 de la amenaza

Las cartas fueron incautadas por la policía en medio de una requisa donde Parentini se encuentra alojado. La transcripción a continuación tiene correcciones de ortografía; hay segmentos ilegibles.

Carta 1.

Para el señor 'Heber y Mendoza'... llegará

Ponete serio viejito que no andás con carros blindados ni mucho menos.

Por más que vos quieras ponerte la cara de 'Batman' sos de carne y hueso, por lo tanto te cabe el plomo. No subestimes a los presos. Como vos tenés inteligencia nosotros también la tenemos. No les tenemos miedo, solo pedimos respeto y que no se nos burlen nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura. La violencia se combate con violencia y no nos vamos a someter.

Lo único que están criando son bichos, a su tiempo verán los resultados que no van a ser nada buenos. Si bien estamos con muchos años de penitenciaría hay 'muchos' amigos, compañeros que ya se van en libertad y van al mismo shopping que ustedes, al mismo estadio, cine, rambla etc.

No nos subestimen, ya verán los resultados.

Un saludo fraterno del 'M' y los hermanos...

'Hasta la victoria siempre'.

Carta 2.

Para el sr 'Heber y Mendoza', tarda pero llega. En esta carta quería expresarme por lo que estoy pasando.

Les haba 'Erwin Parentini' alias 'Coco', desde hace 5 años vengo viendo un acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país; castigos falsos, represión, etc. Si bien no soy un santo y me hago cargo de todo lo que hice ya lo estoy pagando con cárcel.

Me han transformado en 'medio bicho' y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos durmiendo.

Engrillándome de pie y manos, reprimiendo con mas de '50' disparos de bala de goma y muchas cosas más.

No somos todos 'pichis' como dicen. Si bien los hay, tienen que saber discernir.

Si el hombre llega a la luna, imagínese un cerebro '23' horas encerrado, a lo que puede llegar. Se los digo por experiencia propia, el aislamiento de uno de la familia genera las violencia.

No se olviden que muchos presos que son conocidos se van en libertad y van a los mismos shoppings, rambla, estadio... etc., que ustedes

'Coco'.

Si bien en el Ministerio del Interior se le dio relevancia a la amenaza, y por eso decidieron hacer la denuncia, no creen que sea necesario tomar medidas adicionales. No reforzaron la seguridad del ministro ni la de Parentini, dijeron fuentes de gobierno a El Observador. Tampoco creen que tenga acceso a celulares –ni posibilidades de comunicarse con el exterior por fuera de lo previsto– puesto que las requisas en su celda son constantes. Si bien el módulo en el que se encuentra tiene inhibidores de señal para que no se puedan utilizar los teléfonos, en algún momento fueron vandalizados y no funcionan correctamente para algunas compañías.