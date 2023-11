No se sembrará todo lo que se quería, pero hay tres buenas noticias en el arroz

La siembra de arroz de la campaña 2023/2024 está aproximándose a su finalización, con un área algo menor que la estimada previo a las labores en las chacras, en un escenario donde hay tres buenas noticias: se vendió casi todo el arroz de la zafra anterior, los precios obtenidos son muy superiores a los que hubo en ejercicios anteriores próximos y casi toda la siembra anual se ha realizado en una fecha ideal.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), informó a El Observador que si bien la intención de siembra era de alcanzar las 160 mil hectáreas, con base en lo manifestado en su momento por los productores, la disponibilidad del recurso agua en las represas permitirá que cuando concluyan las labores el área sembrada no supere las 155 mil hectáreas.

Es probable que cuando este martes se haga un nuevo balance semanal sobre el progreso de las tareas en las chacras se registre que se haya sembrado ya un 90%, o algo más, de esas 155 mil hectáreas ahora estimadas.

⚪️ ᴢᴀꜰʀᴀ ᴀʀʀᴏᴢ 23/24



Continúa la siembra del cultivo! •• al 30 de octubre el avance promedio país alcanza el 82% de área sembrada 🇺🇾🌾



Más información ℹ️👇🏻 pic.twitter.com/vjC4HclXuY — ACA (@ACAoficial) November 1, 2023

Bueno y no tanto

La implantación del cultivo fue realizada en una fecha ideal, casi en la totalidad antes de cuando el 17 y 18 de octubre comenzarán a sucederse episodios de lluvia en todo el país, deteniendo el ritmo que se venía expresando.

Tras una siembra en buena fecha, “los cultivos han emergido con un nivel aceptable en las chacras, no de modo óptimo, porque el clima no ayudó mucho en estas últimas semanas, dado que hubo con lluvias y bajas temperaturas que es algo que a la planta no le gusta”, consideró.

“Igual estamos bien, si puntuamos las chacras en general del uno al 10 estamos en 7,5 u 8, eso no es malo teniendo en cuenta que queda el resto de la primavera y todo el verano en el ciclo, la realidad es que hoy tenemos cultivo con buen potencial productivo”, complementó.

Los cultivos que sí plantean un interrogante son los que faltan sembrar, el 10%, porque esa implantación ya no se podrá hacer en una fecha ideal, lo que no quiere decir que no den un buen resultado cuando llegue la cosecha en 2024.

El dato

Lago informó que participan en la campaña 2023/2024 de 480 a 500 agricultores: es un número habitual en estos últimos años.

Sobre el costo productivo, lo estimó en unos US$ 2.200 por hectárea, similar al del año pasado, lo que demandará un buen rendimiento para cubrir eso y que se obtenga un margen razonable con base en las inversiones y esfuerzos de los productores.

“Es un desafío generar ingresos que superen eso”, reflexionó.

Analizó que sí cambiaron los componentes de ese costo, porque algunos insumos bajaron en sus valores, otros subieron, mejoró algo la tasa de cambio y hay subas de costos en pesos.

Se vendió casi todo

Informó que del 1,5 millones de toneladas de arroz que se produjeron en 2022/2023 se vendió ya casi todo, queda en stock algo que siempre se reserva para cumplir con pedidos puntuales de clientes que llegarán en los meses que quedan hasta que se disponga de la nueva producción.

“Los niveles de precios son muy buenos, el arroz elaborado se vende claramente por encima de los US$ 600 por tonelada y se acerca en muchos casos a los US$ 700, ese no es el promedio del año, es lo actual, pero sí estamos en un año con niveles de precios muy buenos comparados con años anteriores”, indicó, lo que genera optimismo en los agricultores sobre una nueva mejoría del valor que terminarán obteniendo por su producto.