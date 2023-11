Se viene el verano y la soja volvió a cruzar la barrera de los US$ 500

La soja volvió a cruzar los US$ 500 por tonelada en Chicago y US$ 450 en el mercado local, el mercado ganadero volvió a trabarse con una industria abastecida y caída en el precio de exportación y la lana tocó el valor más bajo del año en el mercado australiano.

El mercado de granos de Chicago cerró la semana con firmeza. Los precios se movieron al alza, particularmente en soja que encadenó cuatro jornadas de ganancias y trepó por encima de los US$ 500 en la posición julio 2024 por primera vez en siete semanas.

La debilidad de dólar impulsó las cotizaciones de los cereales, en tanto que la soja ganó impulso por una fuerte demanda de exportación y preocupaciones por el clima seco en zonas agrícolas clave de Brasil; comienzan a ponerse en duda las estimaciones de 160 millones de toneladas para la zafra 2024.

Aun así, la corredora StoneX elevó esta semana su previsión de la cosecha a 165 millones de toneladas, frente a la proyección anterior de 164,1 millones de toneladas.

La referencia para la soja de la próxima cosecha avanzó en Chicago desde U$S 497 a US$ 508 por tonelada.

Cierre de mercados

En Uruguay las referencias de distintos operadores colocan el precio de la soja en el mercado local por encima de US$ 450 la tonelada por primera vez en tres meses.

Hasta ahora la toma de posición en precios de soja de los productores locales está en un nivel bajo, por la incertidumbre de la cosecha y de los precios, señaló Pablo Engelhardt, director de Nuevo Surco, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La producción proyectada de Brasil es el factor que más influye en las oportunidades comerciales.

La siembra de soja comenzó en Paysandú, dijo Engelhardt, con costos de fertilizantes y agroquímicos más bajos que en la campaña anterior.

Se espera un área de soja de 1,2 millones de hectáreas en la presente zafra.

La colza también tuvo un repunte para situarse entre US$ 395 y US$ 400 por tonelada este viernes, en momentos en que comienzan a ser levantados los primeros lotes con rendimientos que se espera que sean de buenos a muy buenos, aunque con pérdidas de área en etapas iniciales del cultivo, que fueron sustituidos por cebada y trigo.

La incógnita de la cosecha de invierno, con perspectivas de rendimientos récord en trigo y muy buenos en cebada, está puesta en que las lluvias no compliquen la trilla y comprometan la calidad en la última etapa de los cultivos.

En Chicago los futuros de trigo finalizaron estables respecto a la semana pasada –US$ 210 la posición diciembre–, apuntalados el viernes por una caída en el valor del dólar estadounidense y un posible recorte en las estimaciones de cosecha de Argentina debido al clima adverso brindó soporte adicional.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo esta semana su proyección de la campaña argentina en 800 mil toneladas, de 16,2 a 15,4 millones de toneladas, y no descartó “futuros ajustes en las próximas semanas”.

Con el 9,3% de la cosecha de trigo completada hasta ayer y rendimientos que según las zonas varían de 2.500 a 1.100 kilos por hectárea se confirma que el aporte de las últimas lluvias “no logró compensar los daños producidos por las heladas y por la sequía que atravesó el ciclo del cultivo durante los meses de invierno”.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario solo el 30% de las chacras en la principal zona agrícola argentina superarán los 3.000 kilos por hectárea, el rendimiento margen para generar márgenes positivos.

En Brasil las zonas trigueras están perdiendo cultivos y calidad por excesos de agua, lo que constituye una oportunidad para la producción de Uruguay.

La referencia para el trigo en Uruguay está en US$ 218 por tonelada, la cebada cervecera sobre US$ 208 y la de exportación en el eje de US$ 190 por tonelada.

La siembra de maíz en Argentina se ha visto enlentecida por las lluvias esta semana, con el 23% del área sembrada, 8 puntos por debajo del promedio de los últimos 5 años.

En Chicago la cotización del maíz también se benefició del tipo de cambio y un ajuste de posiciones de cara al informe mensual de estimaciones de oferta y demanda agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de la próxima semana.

Mercado ganadero trabado

La industria siguió proponiendo valores a la baja por la hacienda gorda, con la actividad centrada en la faena de corral en la última ventana de cuota 481 del año.

Algunas plantas no pasan precios y el mercado se mantiene frío, con frigoríficos abastecidos, entradas que llegan hasta un mes, y una China que representa 56% del mercado exterior y sigue sin dar señales de reactivación en los precios.

La flojedad en el precio de exportación comienza a mostrar mayor correlación con la debilidad del gordo.

La semana pasada la tonelada exportada promedió US$ 3.753, el valor más bajo desde marzo de 2021, según los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El valor promedio perforó los US$ 4 mil para los últimos 30 días móviles: US$ 3.894 la tonelada.

Cierre de mercados

Las lluvias en todo el país vinieron bien y han dado espalda a algunos productores para aguantar los ganados y que ganen más kilos. Muchos se resisten a vender a estos precios y la oferta se retrae. Fue una semana de baja concreción de operaciones, comentó Diego Arrospide, de Escritorio Arrospide.

Los novillos cotizan entre US$ 2,90 y US$ 3 por kilo en cuarta balanza. La vaca gorda en torno a US$ 2,70, y la vaquillona en el eje de US$ 2,95. Las entradas van de 15 días a un mes, con cargas más ágiles para vacas.

“Hay oferta consultando, no es vendedora, las aguas dan tranquilidad para alguna zona y para proyectarse hacia adelante”, comentó Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de ACG.

Una de las expectativas del mercado estaba puesta en llegada de las cuadrillas kosher. Ya hay un equipo trabajando en un frigorífico para Estados Unidos. Y otra cuadrilla para faena con destino a Israel estará llegando en la próxima semana. Para Sánchez, esta operativa “no va a cambiar el tema precio, pero sí puede cambiar el tema de la oferta y la demanda”.

Cierre de mercados

Aunque el interés industrial por ganado de pasto es bajo, una alta participación de corral llevó la faena a 54.497 vacunos la semana pasada, el mayor volumen registrado en lo que va del año.

En mercado de reposición parece escapar a esta lógica bajista, con demanda activa y poca oferta. Se concretan los negocios en los parámetros de precios del mercado. “Donde la gente pida un poco más no se hacen los negocios”, comentó Sánchez.

En Lote 21 esta semana, salvo los terneros, todas las categorías mostraron subas en general con buena demanda. Los terneros promediaron US$ 2,10 por kilo, una baja de 6% en los valores respecto a octubre. Las vacas de invernada, a un promedio de US$ 1,45, subieron casi 8% respecto al remate anterior.

La cuota 481 también ha mostrado cierto impacto sobre los lanares. El mercado está trancado, con industrias que no están pasando precio y que han dejado en segundo lugar la carga de lanares por la cuota. Los negocios por cordero y borrego se concretan en el eje de US$ 2,90 el kilo y la oveja US$ 2,35.

La faena de ovinos sumó 32.128 cabezas la semana pasada, en línea con la anterior y similar a un año atrás. Con un mercado internacional que sigue mostrando fuertes vaivenes para la carne ovina, el precio de exportación pasó de US$ 4.302 a US$ 3.014 por tonelada la semana pasada. Y en el acumulado anual se ubica en US$ 3.868 por tonelada un valor 25% inferior a los US$ 5.139 logrados en mismo periodo de 2022.

Cierre de mercados

Lana: menor precio en tres años

La referencia del precio internacional de la lana, el Indicador de Mercados del Este (IME) de Australia, cerró esta semana en el menor valor de los últimos tres años: US$ 7,15 por kilo base limpia, un descenso de 1,7% respecto a la semana anterior.

El aumento del volumen de oferta y el descenso de la calidad de los fardos ofrecidos hicieron bajar los valores de mercado, especialmente en las lanas de 18 a 21 micras. En lanas cruza y gruesas las bajas fueron mucho menores.

Esta semana el indicador se sitúa 12% por debajo del valor de hace 12 meses y 27% inferior al pico del año, en febrero, cuando la referencia estaba en US$ 9,77.

Pese a los bajos valores, en Australia destacan el rango acotado en que se han movido las cotizaciones desde agosto, al comienzo de la zafra 2023/24., en el eje de US$ 7,20 a US$ 7,40.

Esto es interpretado como “una garantía de precio en toda la cadena de suministro de lana” y una estabilización que se transmite directamente desde el precio de la lana sucia en la subasta hasta el consumidor", según Australian Wool Innovation (AWI).

La firma considera que esta situación “está creando una base sólida a partir de la cual, con suerte, toda la industria podrá avanzar cuando las condiciones económicas globales mejoren".

La moneda australiana se debilitó frente al dólar estadounidense, por lo que la baja en divisa local fue inferior al 1%.

El volumen de venta hasta la fecha es 4% mayor al del año pasado lo que tal vez indique que se están colocando existencias de zafras anteriores y reduciendo el stock acumulado desde la temporada 2019/20.

En Uruguay el promedio de precios en operaciones de venta de lanas finas de menos de 18 micras con certificaciones es de US$ 7,30 por kilo base sucia.

Para lotes de 20 a 21 micras grifa verde la referencia es de US$ 5 por kilo vellón, mientras que se mantiene en US$ 1 por kilo para lanas Corriedale y cruza de 27 a 28 micras grifa verde y US$ 0,70 por kilo para lotes de la misma finura sin acondicionar.