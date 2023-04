“No teníamos para comer”: el calvario del ex Peñarol Toto Núñez en Grecia

El exdelantero de Peñarol, Sergio “Toto” Núñez, pasa por un momento complicado en Grecia, a donde llegó para defender a Larissa pero no le cumplieron con lo que habían arreglado para su contratación.

El futbolista de 22 años tuvo su primer pase al exterior este año tras no seguir en loa aurinegros, pero la ilusión de la transferencia se derrumbó.

“Estoy complicadísimo en Grecia”, dijo este miércoles a radio Carve Deportiva. “Estoy viviendo hace cinco meses en un hotel, no cobré todavía, una cosa de locos. He ido al club a pelearme por tema dinero, nunca me tocó vivir en una situación así", agregó.

El sanducero contó que llegó en enero a Larissa y a la semana debutó con un gol y una asistencia.

L. Carreño

Sergio "Toto" Núñez

En ese entonces vivía en un hotel pero pensaba que luego se iba a mudar. “Tengo firmado una casa y un auto en el contrato y nunca cobré”, contó.

"Cuando debuté, a la próxima semana se paró el campeonato porque los equipos no pagan”, agregó. “Varios jugadores renunciaron y yo quedé solo. Se fueron todos”.

Núñez, que llegó a jugar tres partidos, espera que sus abogados logren rescindir el contrato y dijo que ya es “jugador libre”.

"Llegué a tener 10 euros en el bolsillo. No teníamos para comer. Vine porque es Europa, buscando una oportunidad mejor", agregó.

Sobre Peñarol, donde el año pasado jugó siete partidos por el Uruguayo y marcó un gol por Copa AUF Uruguay, dijo que su contrato iba a vencer en junio y se lo extendieron hasta diciembre.

Luego, surgió lo de Grecia. “Firmé un contrato acá para un año y medio más, pero ya confirmo que no lo voy a cumplir", dijo.

El delantero agregó que "la gente de Peñarol siempre está presente y me ofrecieron dinero para volver, se han portado muy bien".