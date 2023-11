Now and then: la historia de la "última canción" de los Beatles, hecha con inteligencia artificial

Al final el quinto Beatle era la inteligencia artificial. Este jueves se publicó Now and Then, la primera canción inédita de la mítica banda británica en 18 años, y presentada por los propios integrantes sobrevivientes del grupo como "la última canción" de los Beatles, dado que se trata de la obra final en la que suenan las voces y los instrumentos ejecutados por los Fab Four: Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, el autor original del tema.

"Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles", afirmó McCartney en un corto documental que se publicó el miércoles en YouTube antes de la salida del tema.

En 1979, un año antes de ser asesinado en Nueva York, John Lennon grabó en su casa en el edificio Dakota de esa ciudad cuatro canciones al piano. Los bocetos quedaron registrados en un casete que quedó custodiado por la viuda de Lennon, Yoko Ono, hasta 1994.

Ese año, cuando los tres Beatles por entonces vivos se embarcaron en el proyecto recopilatorio sobre la carrera del grupo llamado Anthology, Ono le dio a McCartney el casete, con la esperanza de que sus excompañeros pudieran terminar alguna de las composiciones. De esos cuatro temas, uno -Grow old with me- había sido editado en el disco póstumo de Lennon y Ono Milk and Honey, lanzado en 1984.

Los otros tres, Free as a bird, Real love y Now and then, fueron repasados por Harrison, Starr y McCartney, que se metieron en el estudio a grabar encima del boceto original de Lennon. Mientras que las dos primeras fueron publicadas en 1995 como parte del proyecto Anthology, Now and then no pudo ser terminada por las dificultades que significaba editar la pista grabada por Lennon, ya que modificar el volumen de su voz implicaba también subir el del piano, haciendo inentendible su voz.

Ringo Starr y Paul McCartney, los dos miembros sobrevivientes del grupo

La respuesta demoró más de dos décadas en aparecer, y llegó de la mano del cineasta neozelandés Peter Jackson. El responsable de la saga El Señor de los Anillos fue el elegido para restaurar, editar y dirigir el documental Get Back sobre la grabación del disco Let it be, en base a horas y horas de material fílmico inédito, que fue lanzado en 2021 y que actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Disney+.

Durante el proceso de restauración del material, Jackson apostó a la inteligencia artificial para mejorar la calidad de las grabaciones, incluyendo el audio. Esta herramienta permitía separar los sonidos de los distintos instrumentos y las voces, y generar pistas independientes. Ese proceso fue aplicado a la grabación casera de Lennon, individualizando el sonido del piano y el de su voz.

Eso permitió retomar el proceso de Now and then, con la intención de incluirlo en la reedición de los discos "rojo y azul", dos compilados que abarcan cada uno dos mitades de la trayectoria del grupo de Liverpool.

Now and Then se presenta como "la última canción" de los Beatles

Los dos Beatles vivos terminaron Now and then el año pasado, e incluyeron la parte de guitarra acústica y eléctrica que George Harrison había grabado en 1995.

En los estudios Capitol de Los Ángeles añadieron los coros, la batería de Starr y el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison. Además se grabó una sección de cuerdas, aunque a los músicos participantes se les ocultó de qué se trataba el proyecto para preservar el secreto.

Starr, de 83 años, dijo que el proceso "es lo más cerca que llegaremos de tenerlo (a Lennon) de vuelta en la sala y fue muy emotivo para todos nosotros".

"Fue como si John estuviera allí. Fue fantástico", declaró en el documental, donde se puede escuchar claramente la voz del artista.

Now and then está acompañada de un videoclip, también dirigido por Jackson, que se publicará este viernes 3 de noviembre e incluye imágenes restauradas e inéditas de distintas etapas de la carrera del grupo británico, que se disolvió en 1970.

(Con información de AFP)