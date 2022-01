Nueva Carrara: el destino que fue furor y este verano cayó en el olvido

Los jóvenes se tiraban de las canteras al agua clara y luego inundaban de fotos las redes sociales. Miles de turistas visitaron Nueva Carrara (a siete kilómetros de Pan de Azúcar) en el verano de 2021, pero un año y muchas advertencias legales y medioambientales después, el lugar se encuentra prácticamente vacío.

Inicialmente llamó la atención el agua cristalina que parecía de algún estanque en Centroamérica, pero rápidamente autoridades alertaron que se debía a la gran cantidad de químicos que generaban esa impresión. Principalmente, carbonato de calcio.

María Eugenia Fernández

Nueva Carrara fue furor en 2021

Según constató El Observador, la Policía de Maldonado, a diferencia del año pasado, no recibió denuncias ni reclamos por el turismo en Nueva Carrara.

Las canteras están en un predio privado, que los miles de turistas violaban constantemente y que despertó el enojo de la empresa dueña del lugar, Compañía Nacional de Cementos (CNC) que tiene su planta industrial y de yacimientos en Nueva Carrara. En 2021 se realizaron varias denuncias por ingreso ilegal y la compañía advirtió que reforzaría los cercos para prevenir la entrada de turistas.

Según el sitio web del municipio, la cantera proveyó de mármol a la construcción del Palacio Legislativo, en 1908, luego de conseguir la adjudicación de su suministro para la obra. Por esa época, la Compañía de Materiales de Construcción –que era su propietaria– era considerada una de las "principales proveedoras del país de calizas y mármoles con exportación a Argentina".

Otro factor a tener en cuenta es la calidad del agua, que no está estudiada. Si bien a la vista se ve cristalina, es agua estancada que se generó después de innumerables lluvias. "Es agua que se acumula ahí. No es apta para baños por lo peligroso del lugar", señaló Echavarría el año pasado. Consultado sobre la calidad ambiental, el alcalde reafirmó que el tema no está estudiado.

"No tenemos ni idea porque no se analizó nunca porque no se piensa usar para baños. ¿Cómo le vamos a decir al dueño de la fábrica que la analice si ahí no se pueden bañar?", preguntó el alcalde y sostuvo que, "dentro de todo", la calidad del agua es lo que "menos" le preocupa. Lo peor eran los accidentes que se podían generar por las alturas y por la profundidad de la cantera, que si bien no tiene corrientes tiene barrancos.