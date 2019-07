Nuevo capítulo de la novela entre Jolie y Pitt: hay tregua

Después de un divorcio que no escatimó en escándalos, Angelina Jolie y Brad Pitt se dieron una tregua. Con la separación de la pareja en 2016, la tenencia de sus seis hijos enfrentó a ambos actores a luchar en una batalla campal que parece no tener fin.

Pero ahora, la actriz de 44 años le propuso al protagonista de Once upon a time que pase buena parte del verano del norte con sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Mientras tanto, ella participará en Nuevo México del rodaje de Those who wish me dead, la película dirigida por Taylor Sheridan que protagonizará.

Si bien en los últimos tiempos las tensiones encontraron su cauce y la pareja pudo llegar a un acuerdo sobre la tenencia a finales del año pasado, desde que Pitt se divorció de Jolie no tuvo la posibilidad de pasar tanto tiempo con sus hijos como lo hará ahora. Por eso, distintos medios estadounidenses informaron en las últimas horas que el actor estaría sumamente emocionado por este hecho.

Además, los sucesores de Pitt disfrutarán también del tiempo con sus abuelos paternos. "Invitó a sus padres, Jane y William, a que se quedaran con ellos en su mansión en Los Ángeles para que puedan pasar un momento agradable en familia", contó una fuente a The Sun.

De pareja estrella a pareja estrellada

El actor de 55 años y la protagonista de Maléfica comenzaron su romance luego de que él se separara de Jennifer Aniston en 2005. Durante la década que duró la relación, Jolie y Pitt formaron una de las parejas más populares de Hollywood, acaparadoras de todos los flashes.

Pero el punto final comenzó a figurar cuando en 2016 la actriz pidió el divorcio por “diferencias irreconciliables”. A partir de ahí comenzaron a surgir noticias de distintos altercados de la pareja.

Uno de los primeros escándalos fue por una supuesta trifulca violenta entre el actor y su hijo mayor, Maddox. Pero finalmente, el departamento de menores de Los Ángeles juzgó a favor de Pitt.

Durante la constante pelea judicial, Jolie buscó la tenencia total de sus hijos mientras Pitt pidió que fuera compartida. En el medio de ese proceso, la actriz restringió las visitas de su expareja y lo denunció en 2018 por no haber pagado la pensión alimenticia durante un año y medio.

Ante las denuncias de la madre de sus hijos, el actor negó no haber pagado lo que correspondía y alegó que le entregó más de 7 millones de dólares y le facilitó un préstamo de millones para que comprara la mansión en la que vive actualmente con los seis hijos.